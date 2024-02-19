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Bayanay Şaman Yantra ile Hastalıkları Şifalandırın Düşmanlıkları Etkisiz Kılın

etiket Bayanay Şaman Yantra ile Hastalıkları Şifalandırın Düşmanlıkları Etkisiz Kılın

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 07:01

Bayanay Şaman Yantra ayın ilahi gücünü ve şifasını hastalıklarımızı sağlığa kavuşturmak için yansıtır. Ayrıca düşmanlıklar şiddetli tartışmaları durdurarak etkisiz kılmada yardımcıdır. Evlerimizde ve üzerimizde kullandığımızda etkisi çok kuvvetlidir.

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5 elementin gücü Ay ile ekstra güç kazanır ve şaman sayıları sembolizmi ile yaşamlarımızda etkili olur.

5 elementin gücü Ay ile ekstra güç kazanır ve şaman sayıları sembolizmi ile yaşamlarımızda etkili olur.

Yantranızın astrolojik olarak gezegen saatlerine göre size özel hazırlanması tam bir inanç ve bilinç ile kullanmanız etkisini kısa süre içinde görmenizde fayda sağlar. İster ev ya da iş yerinizde ister üzerinizde kullandığınız yantranıza, enerjisinden rahatsızlık duyduğunuz birinin dokunmasına izin vermemelisiniz. Yantralarımızın uzman bir kişi tarafından hazırlanması ve bizler kullanırken tıpkı bir tohum gibi uygulamasını yüksek bir bilinci ile ulu orta paylaşmadan yaptığımız sürece filizleneceğini asla unutmamalıyız. Evrenin şaşmaz belli kuralları vardır. Mesele bir evi gidip deniz kenarına yakın bir yere yapılandırırsanız gel gitler sonucu olan su yükselmesinden o ev sular altında kalacaktır bu bir kehanet değil matematiktir.  Şaman yantraları da matematik sembolizm ve elementlerin gücünü taşır. Bu yüzden işinin gerçek uzmanlarının bilgisi ile hazırlanmış yantraları kullanmamız, fayda görmemiz açısından çok önemlidir.  Bayanay Şaman. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet.

Haftanın kristali beyaz mercan ile şansı hayatınıza çekin

Haftanın kristali beyaz mercan ile şansı hayatınıza çekin

Beyaz Mercan, şansın uzun süre dayanmasını sağlayacak anlam ve özelliklere sahiptir. 'Ölümsüz şansı' simgeleyen bir değerli taştır. Antik çağlardan beri kutsal bir tılsım olarak kullanılmıştır. Negatif enerjiyi arındıracak ve pozitif enerjiyi olumlu yönde çekecektir. Beyaz Mercan, şansın uzun süre dayanmasını sağlayacak anlam ve özelliklere sahiptir. 'Ölümsüz şansı' simgeleyen bir değerli taştır. Antik çağlardan beri kutsal bir tılsım olarak kullanılmıştır. Negatif enerjiyi arındıracak ve pozitif enerjiyi olumlu yönde çekecektir. Beyaz Mercan olumlu bir hayat tasarlamanızı sağlayacaktır.  Duygusal konularda yaşadığımız zorluklara karşı Beyaz Mercan duygusal yaşamınız için de güçlü bir şifa taşıdır. Mercan taktığınızda bu taşın deniz hayvanları ile deniz arasındaki derin bağlantısından yararlanabilirsiniz. Negatif enerjilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir, böylece hayatın okyanuslarında acı çekmeden yüzebilirsiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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