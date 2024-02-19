Bayanay Şaman Yantra ile Hastalıkları Şifalandırın Düşmanlıkları Etkisiz Kılın
Bayanay Şaman Yantra ile Hastalıkları Şifalandırın Düşmanlıkları Etkisiz Kılın
Bayanay Şaman Yantra ayın ilahi gücünü ve şifasını hastalıklarımızı sağlığa kavuşturmak için yansıtır. Ayrıca düşmanlıklar şiddetli tartışmaları durdurarak etkisiz kılmada yardımcıdır. Evlerimizde ve üzerimizde kullandığımızda etkisi çok kuvvetlidir.
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5 elementin gücü Ay ile ekstra güç kazanır ve şaman sayıları sembolizmi ile yaşamlarımızda etkili olur.
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