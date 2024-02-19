Bayanay Şaman Yantra ile Hastalıkları Şifalandırın Düşmanlıkları Etkisiz Kılın

Yantranızın astrolojik olarak gezegen saatlerine göre size özel hazırlanması tam bir inanç ve bilinç ile kullanmanız etkisini kısa süre içinde görmenizde fayda sağlar. İster ev ya da iş yerinizde ister üzerinizde kullandığınız yantranıza, enerjisinden rahatsızlık duyduğunuz birinin dokunmasına izin vermemelisiniz. Yantralarımızın uzman bir kişi tarafından hazırlanması ve bizler kullanırken tıpkı bir tohum gibi uygulamasını yüksek bir bilinci ile ulu orta paylaşmadan yaptığımız sürece filizleneceğini asla unutmamalıyız. Evrenin şaşmaz belli kuralları vardır. Mesele bir evi gidip deniz kenarına yakın bir yere yapılandırırsanız gel gitler sonucu olan su yükselmesinden o ev sular altında kalacaktır bu bir kehanet değil matematiktir. Şaman yantraları da matematik sembolizm ve elementlerin gücünü taşır. Bu yüzden işinin gerçek uzmanlarının bilgisi ile hazırlanmış yantraları kullanmamız, fayda görmemiz açısından çok önemlidir. Bayanay Şaman. Aldım kabul ettim. Evet, evet, evet.