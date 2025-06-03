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Bastırdığın Duyguların Sebebini Açıklıyoruz!

Bastırdığın Duyguların Sebebini Açıklıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.06.2025 - 16:01

Herkes zaman zaman duygularını bastırır… Kimi incinmemek için, kimi güçlü görünmek adına, kimi de ne hissettiğini bilmediğinden. Ama bu bastırılmış duygular bir yerde birikir, taşar, patlar ya da içten içe insanı yavaşça kemirir. Peki sen neden bastırıyorsun hissettiklerini? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre, duygularını neden sakladığını, iç dünyandaki hangi savunma mekanizmasının devrede olduğunu ve bunun seni nasıl etkilediğini detaylıca analiz ediyoruz. Cevapların seni şaşırtabilir, ama belki de çok uzun zamandır duymayı beklediğin bir cümleyi buradan okuyacaksın. Hazırsan başlayalım.

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1. Son zamanlarda seni en çok yoran şey ne oldu?

2. Birine kırıldığında ilk tepkin ne olur?

3. Seni gerçekten anlayan kaç kişi var?

4. “İyiyim” dediğinde gerçekten iyi mi oluyorsun?

5. En çok hangi cümle seni sinirlendirir?

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6. Ağlamak senin için ne ifade eder?

7. Sana “duygusalsın” dediklerinde nasıl hissediyorsun?

8. En yakın arkadaşın sana üzücü bir sır verirse ne yaparsın?

9. Zorlandığında yardım istemek senin için ne kadar kolay?

10. İnsanlar seni genelde nasıl biri olarak tanımlar?

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Güçlü Görünme Takıntısı

Senin duygularını bastırma nedenin, dış dünyaya güçlü bir imaj çizme arzun. İçinde fırtınalar kopsa da, çevrendekiler seni daima soğukkanlı, mantıklı ve ayakta duran biri olarak görsün istiyorsun. Zayıf görünmek senin için adeta bir zaaf gibi ve bu yüzden en doğal hislerini bile maskeliyorsun. Bu savunma mekanizması seni kısa vadede koruyor olabilir; ama uzun vadede bastırılan duygular, içinden gelen “yorgunluk” hissiyle kendini gösteriyor. Her zaman güçlü kalmak zorunda değilsin. İnsansın. Bazen düşmek, ağlamak ya da çaresiz hissetmek de hayatın parçası. Kendine izin vermeyi öğrenmelisin. Duygularını bastırmak yerine onları yaşamak seni zayıf değil, gerçek yapar. Çünkü en büyük güç, kendin olmaktan geçer.

Hayal Kırıklığı Korkusu

Senin duygularını bastırma sebebin, geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarının derin izleri. Güvendiğin, değer verdiğin kişilere duygularını açtığında incinmişsin. Şimdi ise aynı acıyı yaşamamak adına duvarlar örüyorsun. İçindeki en saf hisleri bile bastırıp “önemsiz” gibi davranıyorsun. Ama bastırdığın her şey birikir. Hissetmemeye çalıştıkça, aslında daha çok hissedersin. Bazen duygularını bastırmak değil, onlarla yüzleşmek seni özgürleştirir. Unutma, seni inciten insanlar senin duygularını değersiz kılmıyor. Yavaş yavaş güveni yeniden inşa edebilirsin. Herkes aynı değil. Ve bazen duygularını paylaşmak, hayatına doğru insanları çekmenin ilk adımıdır.

Ne Hissedildiğini Bilmeme Hali

Senin için duygular, çoğu zaman adını koyamadığın, karışık ve tanımlanması zor bir şey. Ne hissettiğini anlamakta, tarif etmekte zorlanıyorsun. Bu yüzden hissettiğini fark etmeden bastırıyor, otomatikleşmiş bir şekilde yok sayıyorsun. Belki de bunun nedeni duygularla yetişmemek ya da duygusal farkındalığın çok gelişmemiş olması. Kendine biraz daha yakından bakman gerek. İçinde olup biteni anlamak, ancak onu gözlemlemekle mümkün. Duyguların kötü ya da utanılacak şeyler değil; onlar sadece senin iç sesin, yön bulmaya çalışan ruhunun haritası. Zamanla kendini tanıdıkça, hislerini tanımlamak ve onları yaşamak daha kolay olacak. Bir şeyleri bastırmak yerine, o hisleri anlamaya çalışmak sana bambaşka bir özgürlük getirecek.

Başkalarını Üzmekten Korkma

Senin duygularını bastırma nedenin, başkalarını üzmemek, kırmamak, yük olmamak arzun. O kadar çok empati kuruyorsun ki, kendi hislerini arka plana atıyorsun. İçin kan ağlarken bile gülümsüyor, “Ben iyiyim” diyorsun. İnsanların seni sevmesini, seni beğenmesini istiyorsun ama bunun bedeli kendini yok saymak oluyor. Başkalarının mutluluğu senin sorumluluğun değil. Onları düşünmek güzel, ama önce kendini düşünmeyi öğrenmelisin. İçinde taşıdığın duyguların senin de bir ihtiyacın olduğunu gösterdiğini unutmamalısın. Kendini ifade etmeye başladığında, gerçek bağlar kurabilirsin. İçinde tuttuğun her şeyin sana yük olduğunu fark ettiğinde, o yükten kurtulmak için artık bir adım atman gerektiğini anlayacaksın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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