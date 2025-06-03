Bastırdığın Duyguların Sebebini Açıklıyoruz!
Herkes zaman zaman duygularını bastırır… Kimi incinmemek için, kimi güçlü görünmek adına, kimi de ne hissettiğini bilmediğinden. Ama bu bastırılmış duygular bir yerde birikir, taşar, patlar ya da içten içe insanı yavaşça kemirir. Peki sen neden bastırıyorsun hissettiklerini? Bu testte sorulara verdiğin cevaplara göre, duygularını neden sakladığını, iç dünyandaki hangi savunma mekanizmasının devrede olduğunu ve bunun seni nasıl etkilediğini detaylıca analiz ediyoruz. Cevapların seni şaşırtabilir, ama belki de çok uzun zamandır duymayı beklediğin bir cümleyi buradan okuyacaksın. Hazırsan başlayalım.
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1. Son zamanlarda seni en çok yoran şey ne oldu?
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2. Birine kırıldığında ilk tepkin ne olur?
3. Seni gerçekten anlayan kaç kişi var?
4. “İyiyim” dediğinde gerçekten iyi mi oluyorsun?
5. En çok hangi cümle seni sinirlendirir?
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6. Ağlamak senin için ne ifade eder?
7. Sana “duygusalsın” dediklerinde nasıl hissediyorsun?
8. En yakın arkadaşın sana üzücü bir sır verirse ne yaparsın?
9. Zorlandığında yardım istemek senin için ne kadar kolay?
10. İnsanlar seni genelde nasıl biri olarak tanımlar?
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Güçlü Görünme Takıntısı
Hayal Kırıklığı Korkusu
Ne Hissedildiğini Bilmeme Hali
Başkalarını Üzmekten Korkma
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