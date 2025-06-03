Bastırdığın Duyguların Sebebini Açıklıyoruz!

Senin için duygular, çoğu zaman adını koyamadığın, karışık ve tanımlanması zor bir şey. Ne hissettiğini anlamakta, tarif etmekte zorlanıyorsun. Bu yüzden hissettiğini fark etmeden bastırıyor, otomatikleşmiş bir şekilde yok sayıyorsun. Belki de bunun nedeni duygularla yetişmemek ya da duygusal farkındalığın çok gelişmemiş olması. Kendine biraz daha yakından bakman gerek. İçinde olup biteni anlamak, ancak onu gözlemlemekle mümkün. Duyguların kötü ya da utanılacak şeyler değil; onlar sadece senin iç sesin, yön bulmaya çalışan ruhunun haritası. Zamanla kendini tanıdıkça, hislerini tanımlamak ve onları yaşamak daha kolay olacak. Bir şeyleri bastırmak yerine, o hisleri anlamaya çalışmak sana bambaşka bir özgürlük getirecek.