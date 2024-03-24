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Başlarına Gelen En İmkansız Olaylarla Hepimizi Şaşırtan 15 Kişinin İlginç Hikayesi

Başlarına Gelen En İmkansız Olaylarla Hepimizi Şaşırtan 15 Kişinin İlginç Hikayesi

Aden
Aden - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 21:01

Hayat bazenleri oldukça ilginç olabiliyor. Bahçede bulunan meteor parçalarından, yaşanan rastlantılara kadar birçok şaşırtıcı olay yaşayabiliyoruz. Bugün, başlarına gelen şaşırtıcı olaylarla bizleri şaşırtan 15 kişinin hikayelerine bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Kasiyer olarak çalışırken bir müşteri bana doğru öksürdü. Yüzümdeki tükürüğü hissettim ve sonrasında tabii ki hastalandım. Nefes almakta zorlandığım için acil servise gittim."

1. "Kasiyer olarak çalışırken bir müşteri bana doğru öksürdü. Yüzümdeki tükürüğü hissettim ve sonrasında tabii ki hastalandım. Nefes almakta zorlandığım için acil servise gittim."

'Sepsis olduğumu ve hastaneye gelmek için bir günden az beklemiş olsaydım muhtemelen ölmüş olacağımı söylediler. Zatürree teşhisi koydular ama aynı zamanda dalağımda 6 cm'lik bir tümör keşfettiler, bunun da dünya çapında sadece birkaç yüz kişinin teşhis edilmiş ultra nadir bir kanser olduğu ortaya çıktı. Hiç semptomum yoktu. Karnımda kocaman bir tümör olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sahip olduğum kanser türüne bir virüs neden oldu. Böylece zatürree virüsü, bir virüsün neden olduğu kanser teşhisine yol açtı.'

2. "Bahçemde bir yarasa tarafından ısırıldığım için ikinci kez kuduz aşısı oluyorum..."

2. "Bahçemde bir yarasa tarafından ısırıldığım için ikinci kez kuduz aşısı oluyorum..."

3. "Kanada’nın NWT bölgesinde Uranyum aramak için bir yaz işim vardı. İş, bir gama ışını dedektörü kullanarak ormanda yürüyüp Uranyum içeren kayaçları bulmayı gerektiriyordu. Teoriye göre, “sıcak” bir kayaç bulduysanız, onu kökenine kadar izleyebilir ve belki bir Uranyum madeni bulunabilirdi."

3. "Kanada’nın NWT bölgesinde Uranyum aramak için bir yaz işim vardı. İş, bir gama ışını dedektörü kullanarak ormanda yürüyüp Uranyum içeren kayaçları bulmayı gerektiriyordu. Teoriye göre, “sıcak” bir kayaç bulduysanız, onu kökenine kadar izleyebilir ve belki bir Uranyum madeni bulunabilirdi."

'Bir gün, tipik bir araştırma sırasında, dedektörün tamamen çıldırmasına neden olan bir yosma parçası buldum.

Torbaladım, konumu işaretledim ve kampa geri döndüm. Örnek, Kanada’nın Atom Komisyonu’na gönderildi ve 1977’de Baker Lake NWT Kanada yakınlarında dünyaya çarpan Rus Kosmos uydusundan bir radyoaktif izotop parçası olduğu ortaya çıktı.

Bu kadar büyük bir alanda bunu bulma olasılığım gerçekten istatistiksel olarak olası değildi.'

4. "18'li yaşlarımda eve dönerken otostop yapmayı denemek istedim."

4. "18'li yaşlarımda eve dönerken otostop yapmayı denemek istedim."

'40'lı yaşlarında bir adam durdu ve beraber kasabaya doğru giderken adımı sordu. Adımı söylediğimdeyse şansıma ikimizin de aynı ad ve soyada sahip olduğunu öğrendim. Akraba olup olmadığımı anlamak için 2 saate yakın konuştuk. Daha sonra beni kasabanın orada bıraktı ve bir daha onu görmedim.'

5. "Geoguessr oyununu oynuyordum ve oyun hemen evimin önünde başladı!"

5. "Geoguessr oyununu oynuyordum ve oyun hemen evimin önünde başladı!"
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6. "Buenos Aires, Arjantin’de tatildeydim ve bir restoranda yemek yerken çok havalı görünen bir çift fark ettim (vahşi saçlar, dövmeler ve çok benzersiz bir moda anlayışı düşünün). Oldukça havalı göründüklerini düşündüm ama onlarla konuşmadım."

6. "Buenos Aires, Arjantin’de tatildeydim ve bir restoranda yemek yerken çok havalı görünen bir çift fark ettim (vahşi saçlar, dövmeler ve çok benzersiz bir moda anlayışı düşünün). Oldukça havalı göründüklerini düşündüm ama onlarla konuşmadım."

'7 yıl sonrasına İskoçya, Edinburgh’da bir Costa kafesindeydim ve AYNI çift yanımdaki masada kahve içiyordu! Kontrol etmeden ayrılamazdım, bu yüzden kendimi tanıttım, onlara hikayemi anlattım ve meğerse Buenos Aires’te yaşıyan bu çift İskoçya'ya tatile gelmişti! 7 yıl ve yarım dünya uzakta ve birbirimize rastladık!'

7. "Gençken ailem yüzünden kedimi evden atmak zorunda kaldım. Yıllar sonra kendim yaşarken bir kedi almak için hayvan barınağına gittim ve orada 2 yıl önce evden bırakmak zorunda kaldığım kedimi tekrar buldum!"

7. "Gençken ailem yüzünden kedimi evden atmak zorunda kaldım. Yıllar sonra kendim yaşarken bir kedi almak için hayvan barınağına gittim ve orada 2 yıl önce evden bırakmak zorunda kaldığım kedimi tekrar buldum!"

8. "Büyük bir araba kazası geçirdim ama şansıma hiçbir zarar almadan çıktım."

8. "Büyük bir araba kazası geçirdim ama şansıma hiçbir zarar almadan çıktım."

'Arabada hava yastığı bile yoktu.'

9. "Yoncaların olduğu bir çalılığa bakarken ilk bakışımda dört yapraklı yonca bulmuştum."

9. "Yoncaların olduğu bir çalılığa bakarken ilk bakışımda dört yapraklı yonca bulmuştum."

10. "Tatildeyken 15 yıldır görmediğim çocukluk arkadaşıma denk geldim."

10. "Tatildeyken 15 yıldır görmediğim çocukluk arkadaşıma denk geldim."

'İkimizde çok şaşkındık ve sonrasında daha sık görüşmeye başladık.'

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11. "Hayatımda ilk kez kazı kazan oynadığımda 50 dolar kazandım ama sonra kağıdı kaybettim..."

11. "Hayatımda ilk kez kazı kazan oynadığımda 50 dolar kazandım ama sonra kağıdı kaybettim..."

12. "Sahilde gezerken incil bulmuştum."

12. "Sahilde gezerken incil bulmuştum."

13. "Tekne gezisine katılmıştım ve suya bakarken köpek balığı gördüm. Kıyıdan o kadar uzakta değildik aslında..."

13. "Tekne gezisine katılmıştım ve suya bakarken köpek balığı gördüm. Kıyıdan o kadar uzakta değildik aslında..."

'O gün daha yüzmediğimi söylememe gerek yok heralde.'

14. "Bindiğim uçakta Harry Styles da vardı."

14. "Bindiğim uçakta Harry Styles da vardı."

'Asla en sevdiğim şarkıcıyla aynı uçağa bineceğimi düşünmezdim.'

15. "Ormanda gezerken yıllar önce ülkemin üzerinden geçmiş bir meteorun parçasını bulmuştum."

15. "Ormanda gezerken yıllar önce ülkemin üzerinden geçmiş bir meteorun parçasını bulmuştum."

'Günün sonunda müzeye vermem gerekti ama yine de kendimi şanslı sayıyorum.'

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