Başlarına Gelen En İmkansız Olaylarla Hepimizi Şaşırtan 15 Kişinin İlginç Hikayesi
Başlarına Gelen En İmkansız Olaylarla Hepimizi Şaşırtan 15 Kişinin İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayat bazenleri oldukça ilginç olabiliyor. Bahçede bulunan meteor parçalarından, yaşanan rastlantılara kadar birçok şaşırtıcı olay yaşayabiliyoruz. Bugün, başlarına gelen şaşırtıcı olaylarla bizleri şaşırtan 15 kişinin hikayelerine bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kasiyer olarak çalışırken bir müşteri bana doğru öksürdü. Yüzümdeki tükürüğü hissettim ve sonrasında tabii ki hastalandım. Nefes almakta zorlandığım için acil servise gittim."
2. "Bahçemde bir yarasa tarafından ısırıldığım için ikinci kez kuduz aşısı oluyorum..."
3. "Kanada’nın NWT bölgesinde Uranyum aramak için bir yaz işim vardı. İş, bir gama ışını dedektörü kullanarak ormanda yürüyüp Uranyum içeren kayaçları bulmayı gerektiriyordu. Teoriye göre, “sıcak” bir kayaç bulduysanız, onu kökenine kadar izleyebilir ve belki bir Uranyum madeni bulunabilirdi."
4. "18'li yaşlarımda eve dönerken otostop yapmayı denemek istedim."
5. "Geoguessr oyununu oynuyordum ve oyun hemen evimin önünde başladı!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Buenos Aires, Arjantin’de tatildeydim ve bir restoranda yemek yerken çok havalı görünen bir çift fark ettim (vahşi saçlar, dövmeler ve çok benzersiz bir moda anlayışı düşünün). Oldukça havalı göründüklerini düşündüm ama onlarla konuşmadım."
7. "Gençken ailem yüzünden kedimi evden atmak zorunda kaldım. Yıllar sonra kendim yaşarken bir kedi almak için hayvan barınağına gittim ve orada 2 yıl önce evden bırakmak zorunda kaldığım kedimi tekrar buldum!"
8. "Büyük bir araba kazası geçirdim ama şansıma hiçbir zarar almadan çıktım."
9. "Yoncaların olduğu bir çalılığa bakarken ilk bakışımda dört yapraklı yonca bulmuştum."
10. "Tatildeyken 15 yıldır görmediğim çocukluk arkadaşıma denk geldim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Hayatımda ilk kez kazı kazan oynadığımda 50 dolar kazandım ama sonra kağıdı kaybettim..."
12. "Sahilde gezerken incil bulmuştum."
13. "Tekne gezisine katılmıştım ve suya bakarken köpek balığı gördüm. Kıyıdan o kadar uzakta değildik aslında..."
14. "Bindiğim uçakta Harry Styles da vardı."
15. "Ormanda gezerken yıllar önce ülkemin üzerinden geçmiş bir meteorun parçasını bulmuştum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda