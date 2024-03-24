Başlarına Gelen En İmkansız Olaylarla Hepimizi Şaşırtan 15 Kişinin İlginç Hikayesi

'Sepsis olduğumu ve hastaneye gelmek için bir günden az beklemiş olsaydım muhtemelen ölmüş olacağımı söylediler. Zatürree teşhisi koydular ama aynı zamanda dalağımda 6 cm'lik bir tümör keşfettiler, bunun da dünya çapında sadece birkaç yüz kişinin teşhis edilmiş ultra nadir bir kanser olduğu ortaya çıktı. Hiç semptomum yoktu. Karnımda kocaman bir tümör olduğuna dair hiçbir fikrim yoktu. Sahip olduğum kanser türüne bir virüs neden oldu. Böylece zatürree virüsü, bir virüsün neden olduğu kanser teşhisine yol açtı.'