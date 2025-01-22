Başladığım Her Kitabı Bitirmiyorum

Cevap -iyi ki- her ikisi de.

Bir kitabı okumak, kitap fikriyle yaptığımız son iştir biliyor musunuz? İlk işimiz, kitabı seçmektir. Bunun da öncesinde belli belirsiz bir ihtiyaç durumu oluşmuştur. Kitap ilkin sadece bir nesne, bir tercih olarak vardır. Sonra işin içine konu ve tür girer. Bu konu ve türün ihtiyacımıza uygunluğuna bakılır. Çoğu zaman hem ihtiyacımız hem de beklentimiz karşılansın isteriz lakin biz, beklentimiz ile ihtiyacımız arasındaki uyuma hiç dikkat etmemişizdir. Hal böyle olunca ihtiyacım beklentime, beklentim ihtiyacıma hizmet etmez. Oysa ne istediğimi bilirsem, doğru kitapları seçmem o kadar kolaylaşır.

Keyif mi almak istiyorum yoksa entelektüel, kişisel ya da durumsal ihtiyaçlarımı mı gidermek istiyorum? Kitap okurken sadece derinleşmek mi istiyorum yoksa hızlıca sorunlarıma mı odaklanmak istiyorum? Kitap, sorunlarımı mı fark ettirsin yoksa onlara çareler mi üretsin? Belki de sadece konusu bana hitap eden bir hikâye okumak istiyorum. Peki onu okurken iyi vakit geçirmeyi, zamanın su gibi akıp gitmesini mi istiyorum yoksa kısık ateşte bir okuma mı yapmak amacım?

Yüzlerce kitap okudum, çoğunun adını bile hatırlamıyorum.

Sevgili dostlar, kitaplar türlü türlüdür. Ancak biz onlara, hepsi aynıymış gibi bakarız. Bu büyük, çok büyük bir hatadır. Kitap okumayan insanların çoğunluğu, kitap okumanın kendilerine birkaç gömlek büyük bir entelektüel aktivite olduğunu sanır. Ne acı! Onlara öyle gelir ki kitap okumak için kırk fırın ekmek yenilmelidir sanki -ah, bizi buna inandıranlar-… Ya da kitap okumak sanki liseli kızların yaptığı bir şeydir sadece. İnsan bir yaştan sonra kitap okumazmış gibi… Kimi aileler vardır, anne babalar korkar kitaptan. Kimi kişiler için, arkadaşlarının dalga geçeceği bir yeni yönelim. Size çok iyi bir haberim var. Herkese göre bir kitap türü mutlaka bulunur. Yeter ki onu nerede arayacağımızı bilelim.

Okuma amacı ve beklentilerin çok katmanlı doğası

Arthur Schopenhauer, Hiçliğin Mutlu Sessizliği’nde, “İyi kitapları okuma ön şartı kötüleri okumamaktır; çünkü yaşam kısadır.” diyor. Bunu ittire kaktıra okumamaktır olarak değiştireyim istiyorum. Hatta şöylesi tam olur, “Sevdiğim kitapları okuma ön şartı sevemediklerimi okumamaktır, çünkü yaşam kısadır.” Şimdi çok güzel oldu işte.

Konu kitap okumak olduğunda, istediğiniz yerden başlayabileceğinizi biliyor musunuz? İstediğiniz basitlikte kitap okuyabilirsiniz, istediğiniz zorlukta da kitap okuyabilirsiniz. Evet kabul bazı kitapları anlamak için evvelinde epey bir birikiminizin olması iyi olacaktır ancak böyle bir birikiminizin olmaması o kitabı asla okumamamız gerektiği anlamına gelmez.