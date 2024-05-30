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Başkaları Yerine Ölesiye Utandıkları Anları Paylaşan 15 Kişi

Başkaları Yerine Ölesiye Utandıkları Anları Paylaşan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 11:24

Bazı durumlarda ve yerlerde insanlar söylememeleri gereken şeyler söyleyebilir ya da yapmaması gereken şeyler yapabilirler. Hadi gelin insanların diğer insanlar adına utandığı olayları inceleyelim!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Arkadaşım bizim için otostop çekmişti ve arabanın biri durdu. Sonra kapıyı açıp teşekkür etti.''

1. ''Arkadaşım bizim için otostop çekmişti ve arabanın biri durdu. Sonra kapıyı açıp teşekkür etti.''

''Ama karşımızdaki çift bize cevap vermedi. Meğersem arkamızda kızları duruyormuş...''

2. ''Jamaica'da güzel bir otele gitmiştim. Akşam yemeğinde aktivitelerin yapıldığı sırada sahneye bir adam çıktı ve şarkı söylemeye başladı.''

2. ''Jamaica'da güzel bir otele gitmiştim. Akşam yemeğinde aktivitelerin yapıldığı sırada sahneye bir adam çıktı ve şarkı söylemeye başladı.''

''Ardından yanına bir kadın geldi ve o da şarkıyı söylemeye çalıştı. Ama bariz bir şekilde adam onun yanına gelmesinden hoşlanmamıştı ve mikrofonu ondan uzak tutmaya çalıştı. Kadın yine de zorlamaya devam etti. Meğer adam kalabalığın içinde duran sevgilisine evlenme teklifi edecekmiş. Adam için üzüldüm, kadın yerineyse utandım.''

3. ''Bir arkadaşımın ailesinin evine akşam yemeği yemeye gitmiştik.''

''İçlerinden birinin annesi, arkadaşlarımdan birine bebeğinin ne zaman doğacağını doğdu ama arkadaşım hamile değildi. Kadın yerine ben mahcup oldum.''

4. ''Mezuniyet töreni sırasında diploma alırken kızlardan biri ''Bu dünyanın kraliçesiyim! ''diye bağırdı ama kimse tepki vermedi.''

4. ''Mezuniyet töreni sırasında diploma alırken kızlardan biri ''Bu dünyanın kraliçesiyim! ''diye bağırdı ama kimse tepki vermedi.''

''Onun adına ben utandım.''

5. ''Eski oda arkadaşım aile üyeleriyle dolu bir masada oturmuş yemek yiyorken “AIDS ve kanser aynı şeydir." dedi.''

5. ''Eski oda arkadaşım aile üyeleriyle dolu bir masada oturmuş yemek yiyorken “AIDS ve kanser aynı şeydir." dedi.''

''Üstelik bunu gece derslerinden ne kadar çok şey öğrendiğini söyledikten hemen sonra söyledi. Oldukça trajikomik ve utandırıcıydı.''

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6. ''Markette sırada beklerken önümde 90'lı yaşlarında bir adam duruyordu ve bir anda altına kaçırdı.''

6. ''Markette sırada beklerken önümde 90'lı yaşlarında bir adam duruyordu ve bir anda altına kaçırdı.''

''Babam ona beline sarması için üstündekini verdi. O anda babam olduğu için onunla çok gurur duydum.''

7. ''Mezuniyet töreni sırasında bir kız sahnedeyken sürekli düştü.''

''En az üç ya da dört kez düştü ve sanki görünmez bir şey bacağını alttan tutuyor gibiydi. Yüzünde çok şaşkın bir ifade vardı.''

8. ''Mcdonalds'ta çalışıyordum. İş arkadaşlarımdan biri yeri paspaslıyordu ve bir çocuğun annesi çocuğuna iyi bir iş bulma konusunda bir şeyler söyledi.''

''Sonra  iş arkadaşım ona döndü ve 'Sadece annemin Kemoterapisini ödemeye çalışıyorum' dedi. Kadının yüzündeki ifadeyi asla unutmayacağım.''

9. ''Arkadaşım kız arkadaşının yaptığı kelime hatalarını düzeltmesinden hoşlanmıyordu.''

''Kendini kanepeye atıp ayaklarıyla tekmelemeye başladı ve ''Sen benim annem değilsin ki!'' diye bağırdı. Kız onu evden kovdu ve ayrıldılar. Bu kadar sürebilmiş olması bile bir mucize.''

10. ''Bu olayın üzerinden yıllar geçti. 40'larının ortasında medusa piercingi olan bir kadınla tanıştım.''

10. ''Bu olayın üzerinden yıllar geçti. 40'larının ortasında medusa piercingi olan bir kadınla tanıştım.''

''Onu tanıyan bir arkadaşım ona dokunmak için uzandı ve 'Yüzünde bir şey var.' dedi. Kadın geriye çekilince arkadaşım bir daha denedi ama tabii ki başarılı olamadı. Onun yerine ben utandım.''

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11. ''Bir kadın bana iç çamaşırları ile fotoğraflarını attı ve tabii ki cevap vermedim.''

11. ''Bir kadın bana iç çamaşırları ile fotoğraflarını attı ve tabii ki cevap vermedim.''

''Daha sonra ''Görmedin mi?'' yazınca yanlış numaraya mesaj attığını söylemek zorunda kaldım.''

12. ''Arkadaşım hoşlandığı çocukla olan mesajlaşmalarını bana göndereceğine ona gönderdi!''

13. ''Annem 20'li yaşlarındayken çok hoşlandığı biriyle yemeğe çıkmış ve dişlerine bir şey kaçmasını istemediği için salata ısmarlamış.'

''Sonra konuşmanın ortasında bir domatesi ısırmış ve bom! Domates patlayıp masanın üzerinden fışkırmış ve masanın ortasındaki mumu söndürmüş!'2

14. ''Bir müzedeydim. Yanımdaki kadın bir şeye daha yakından bakmak için eğildi ve kafasını çaptı.''

14. ''Bir müzedeydim. Yanımdaki kadın bir şeye daha yakından bakmak için eğildi ve kafasını çaptı.''

''Beni gülerken görene kadar kimsenin fark etmediğini düşündü sanırım.''

15. ''Eşimin kız kardeşi ikimizin yüzüğünü karşılaştırdı ve konuşmasının sonunda yüzüğünü öptü.''

15. ''Eşimin kız kardeşi ikimizin yüzüğünü karşılaştırdı ve konuşmasının sonunda yüzüğünü öptü.''

''O gün kızımın doğum günüydü ve orada olan herkes konuşmamızı duydu. Onun adına utandım açıkçası.''

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