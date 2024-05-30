Başkaları Yerine Ölesiye Utandıkları Anları Paylaşan 15 Kişi
Başkaları Yerine Ölesiye Utandıkları Anları Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı durumlarda ve yerlerde insanlar söylememeleri gereken şeyler söyleyebilir ya da yapmaması gereken şeyler yapabilirler. Hadi gelin insanların diğer insanlar adına utandığı olayları inceleyelim!
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1. ''Arkadaşım bizim için otostop çekmişti ve arabanın biri durdu. Sonra kapıyı açıp teşekkür etti.''
2. ''Jamaica'da güzel bir otele gitmiştim. Akşam yemeğinde aktivitelerin yapıldığı sırada sahneye bir adam çıktı ve şarkı söylemeye başladı.''
3. ''Bir arkadaşımın ailesinin evine akşam yemeği yemeye gitmiştik.''
4. ''Mezuniyet töreni sırasında diploma alırken kızlardan biri ''Bu dünyanın kraliçesiyim! ''diye bağırdı ama kimse tepki vermedi.''
5. ''Eski oda arkadaşım aile üyeleriyle dolu bir masada oturmuş yemek yiyorken “AIDS ve kanser aynı şeydir." dedi.''
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6. ''Markette sırada beklerken önümde 90'lı yaşlarında bir adam duruyordu ve bir anda altına kaçırdı.''
7. ''Mezuniyet töreni sırasında bir kız sahnedeyken sürekli düştü.''
8. ''Mcdonalds'ta çalışıyordum. İş arkadaşlarımdan biri yeri paspaslıyordu ve bir çocuğun annesi çocuğuna iyi bir iş bulma konusunda bir şeyler söyledi.''
9. ''Arkadaşım kız arkadaşının yaptığı kelime hatalarını düzeltmesinden hoşlanmıyordu.''
10. ''Bu olayın üzerinden yıllar geçti. 40'larının ortasında medusa piercingi olan bir kadınla tanıştım.''
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11. ''Bir kadın bana iç çamaşırları ile fotoğraflarını attı ve tabii ki cevap vermedim.''
12. ''Arkadaşım hoşlandığı çocukla olan mesajlaşmalarını bana göndereceğine ona gönderdi!''
13. ''Annem 20'li yaşlarındayken çok hoşlandığı biriyle yemeğe çıkmış ve dişlerine bir şey kaçmasını istemediği için salata ısmarlamış.'
14. ''Bir müzedeydim. Yanımdaki kadın bir şeye daha yakından bakmak için eğildi ve kafasını çaptı.''
15. ''Eşimin kız kardeşi ikimizin yüzüğünü karşılaştırdı ve konuşmasının sonunda yüzüğünü öptü.''
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