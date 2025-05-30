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Başak Dizer Kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Mesleği Nedir? Başak Dizer Kaç Yaşında?

Başak Dizer Kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Mesleği Nedir? Başak Dizer Kaç Yaşında?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 22:19

Moda dünyasının arka planındaki gizemli güçlerden biri olan Başak Dizer, Türkiye’de stil danışmanlığı ile dikkat çeken isimlerden biri. Türkiye’nin en sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ve stil danışmanı olmasıyla manşetlere yerleşen isim hakkındaki detaylar da zaman zaman merak konusu oluyor. Gelin Başak Dizer hakkında merak edilenlere birlikte bakalım!

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Başak Dizer Kimdir?

Başak Dizer Kimdir?

Türk moda dünyasının stil ikonu, ekranların en yakışıklı oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi… Başak Dizer, sadece bir stil danışmanı değil, aynı zamanda yıllardır moda sektörüne yön veren isimlerden biri. Hem zarafetiyle hem kariyeriyle dikkat çeken Dizer, özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmüyor.

Başak Dizer Kaç Yaşında?

Başak Dizer Kaç Yaşında?

Başak Dizer, 13 Nisan 1977 doğumlu. 2025 itibarıyla 48 yaşında.

Başak Dizer Nereli?

Başak Dizer Nereli?

Başak Dizer İstanbulludur.

Başak Dizer Kariyer Başlangıcı

Başak Dizer Kariyer Başlangıcı

Başak Dizer, moda eğitimini İstanbul’da aldıktan sonra Londra’da Central Saint Martins’te stil üzerine eğitim gördü. Televizyon dünyasına ise stil danışmanı olarak adım attı. Özellikle “Kurt Seyit ve Şura”, “Medcezir” gibi dizilerde yaptığı styling çalışmalarıyla dikkat çekti. Moda danışmanlığı kadar yaratıcı yönüyle de öne çıkan Dizer, kurucu ortağı olduğu moda markasıyla sektördeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Başak Dizer Özel Hayatı

Başak Dizer Özel Hayatı

Başak Dizer, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016’da Paris’te dünyaevine girdi. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Dizer-Tatlıtuğ çifti, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı.

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Başak Dizer Öne Çıkan Açıklamaları

Başak Dizer Öne Çıkan Açıklamaları

“Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor”

 Ben sonuçta mesleğini profesyonel olarak yapan bir oyuncunun eşiyim. Onun her işiyle gurur duyuyorum, her zaman yanında ve arkasındayım. Ayrıca kendisine büyük bir hayranlığım var. Ayrıca büyük bir şans ki aynı sektörde çalışıyoruz ve oyuncu partnerleri aynı zamanda benim de iş arkadaşlarım. Bu arada bizlerin bir beyanı olmayan bu tarz üretilmiş haberlere itibar etmezseniz çok memnun oluruz.'

Başak Dizer Güncel Projeleri

Başak Dizer Güncel Projeleri

Başak Dizer, Netflix'te yayınlanan ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin styling süreçlerini yürütmektedir.

Başak Dizer, Deniz Marşan ile birlikte kurduğu Room Styling Showroom aracılığıyla diziler, markalar ve reklam kampanyaları için styling ve koleksiyon danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Başak Dizer'in Stylingini Yaptığı Diziler

Başak Dizer'in Stylingini Yaptığı Diziler
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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