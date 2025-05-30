Başak Dizer Kimdir? Kıvanç Tatlıtuğ'un Eşi Başak Dizer'in Mesleği Nedir? Başak Dizer Kaç Yaşında?

“Onunla inanılmaz gurur duyuyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Çok beğenilen bir eşe sahip olmak ise beni daha da gururlandırıyor”

Ben sonuçta mesleğini profesyonel olarak yapan bir oyuncunun eşiyim. Onun her işiyle gurur duyuyorum, her zaman yanında ve arkasındayım. Ayrıca kendisine büyük bir hayranlığım var. Ayrıca büyük bir şans ki aynı sektörde çalışıyoruz ve oyuncu partnerleri aynı zamanda benim de iş arkadaşlarım. Bu arada bizlerin bir beyanı olmayan bu tarz üretilmiş haberlere itibar etmezseniz çok memnun oluruz.'