Bariyerlere Çarpan Tesla Araç Kendini Kilitledi: İçeride Kalan 4 Kişi Yanarak Can Verdi!

Kanada’da akılalmaz bir facia yaşandı. Yüksek hızla bariyerlere çarpan Tesla marka araç, kaza sebebiyle otomatik olarak kapılarını kilitledi. Kilitlenme sonrasında araçta yangın çıktı, kilitlenen kapı nedeniyle araçta bulunan 4 kişi yanarak can verdi. Araçtaki 1 kişi ise yoldan geçen birinin camı kırmasıyla hayata tutunabildi.