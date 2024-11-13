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Bariyerlere Çarpan Tesla Araç Kendini Kilitledi: İçeride Kalan 4 Kişi Yanarak Can Verdi!

Bariyerlere Çarpan Tesla Araç Kendini Kilitledi: İçeride Kalan 4 Kişi Yanarak Can Verdi!

Tesla
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2024 - 10:25

Kanada’da akılalmaz bir facia yaşandı. Yüksek hızla bariyerlere çarpan Tesla marka araç, kaza sebebiyle otomatik olarak kapılarını kilitledi. Kilitlenme sonrasında araçta yangın çıktı, kilitlenen kapı nedeniyle araçta bulunan 4 kişi yanarak can verdi. Araçtaki 1 kişi ise yoldan geçen birinin camı kırmasıyla hayata tutunabildi. 

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Kanada 'nın Toronto şehrinde meydana gelen kazada, Tesla marka araç, yüksek hızla bariyerlere çarptı. O esnada Tesla, kapılarını otomatik olarak kilitledi.

Kanada 'nın Toronto şehrinde meydana gelen kazada, Tesla marka araç, yüksek hızla bariyerlere çarptı. O esnada Tesla, kapılarını otomatik olarak kilitledi.

Araçta çıkan yangın nedeniyle 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi.

Araçta çıkan yangın nedeniyle 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi.

Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 20'li yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper sayesinde kurtuldu.

Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 20'li yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper sayesinde kurtuldu.

Harper, çevrede bulduğu metal bir çubukla camı kırdı ve son anda kadını araçtan çıkarmayı başardı. Harper, yoğun duman nedeniyle araçta başka insanların olduğunu göremediğini söyledi.

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