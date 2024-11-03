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Barınakta Gördüğü Yavru Köpeği Eve Götürmek İçin Ağlayan Dünyalar Tatlısı Kız

Barınakta Gördüğü Yavru Köpeği Eve Götürmek İçin Ağlayan Dünyalar Tatlısı Kız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.11.2024 - 22:56

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Çocukların hayvanlara olan masum sevgisinin önünde hiçbir şey duramıyor. Dünyalar tatlısı merhametli bir kız barınakta ziyaret ettiği canlar arasından biriyle duygusal bağ kurunca yaşananlar kalpleri eritti.

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Tatlı kız kucağındaki yavru köpekle öyle bir bağ kurmuştu ki onu eve götürmek için hüngür hüngür ağlıyordu.

Tatlı kız kucağındaki yavru köpekle öyle bir bağ kurmuştu ki onu eve götürmek için hüngür hüngür ağlıyordu.

Yavru köpek de halinden oldukça memnun görünüyordu.

Yavru köpek de halinden oldukça memnun görünüyordu.

İşte detaylar 👇

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