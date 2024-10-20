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Bakınca Huzur Veren Nevresimden Bokstagram’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bakınca Huzur Veren Nevresimden Bokstagram’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 19:14

Haftanın son gününde bakalım kimler Twitter’da mizahşörlüğünü konuşturup etkileşimleri toplamış? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Hepimizin 👇

Hepimizin 👇
twitter.com

Maşallah diyelim 👇

Maşallah diyelim 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Huzur 🥹

Huzur 🥹
twitter.com
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Gerek var mıydı?

Gerek var mıydı?
twitter.com

Tipine bakın 🥹

Tipine bakın 🥹
twitter.com

Matcha ile akrabalıkları var gibi 👇

Matcha ile akrabalıkları var gibi 👇
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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