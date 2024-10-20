Bakınca Huzur Veren Nevresimden Bokstagram’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakınca Huzur Veren Nevresimden Bokstagram’a Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününde bakalım kimler Twitter’da mizahşörlüğünü konuşturup etkileşimleri toplamış?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
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Hepimizin 👇
Maşallah diyelim 👇
👇
Huzur 🥹
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Gerek var mıydı?
Tipine bakın 🥹
Matcha ile akrabalıkları var gibi 👇
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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