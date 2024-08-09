Bakan Uraloğlu’ndan Instagram Konusunda Bir Açıklama Daha: “Ufak Ayrıntılar Kaldı”
Bakan Uraloğlu’ndan Instagram Konusunda Bir Açıklama Daha: “Ufak Ayrıntılar Kaldı”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Instagram'la mutabık kalınırsa anında erişim açılacak' dedi.
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Instagram’ın 1 haftadır kapalı olmasından dolayı tepkiler giderek artarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yeni bir açıklama geldi:
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“Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük.”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de yasakçı bir zihniyetle hareket etmediklerinin altını çizerek şunları söyledi:
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