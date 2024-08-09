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Bakan Uraloğlu’ndan Instagram Konusunda Bir Açıklama Daha: “Ufak Ayrıntılar Kaldı”

Bakan Uraloğlu’ndan Instagram Konusunda Bir Açıklama Daha: “Ufak Ayrıntılar Kaldı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 15:55 Son Güncelleme: 09.08.2024 - 15:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 'Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Instagram'la mutabık kalınırsa anında erişim açılacak' dedi.

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Instagram’ın 1 haftadır kapalı olmasından dolayı tepkiler giderek artarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yeni bir açıklama geldi:

Instagram’ın 1 haftadır kapalı olmasından dolayı tepkiler giderek artarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yeni bir açıklama geldi:

“Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük.”

“Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de yasakçı bir zihniyetle hareket etmediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili de yasakçı bir zihniyetle hareket etmediklerinin altını çizerek şunları söyledi:

“Bunlar ne yaparsa, nasıl davranırsa biz kapatırız gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın, burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Benim de neredeyse her platformda hesabım var. Yasakçı zihniyet içerisinde, sansürcü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha geliştiririz? Bu yaklaşımdayız. Şunu gözden kaçırmamamız lazım, bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor.”

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