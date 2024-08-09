Bakan Uraloğlu’ndan Instagram Konusunda Bir Açıklama Daha: “Ufak Ayrıntılar Kaldı”

“Bunlar ne yaparsa, nasıl davranırsa biz kapatırız gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Bakın, burada 60 milyona varan sosyal medya kullanıcısından bahsediyoruz. Benim de neredeyse her platformda hesabım var. Yasakçı zihniyet içerisinde, sansürcü zihniyet içerisinde olmaktansa nasıl daha geliştiririz? Bu yaklaşımdayız. Şunu gözden kaçırmamamız lazım, bizim ülke olarak gösterdiğimiz demokratik yaklaşımı bu sosyal medya platformları göstermiyor.”