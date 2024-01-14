Bakan Uraloğlu AK Parti'li İsimler ile İsmailağa Cemaatine Bağlı İlkseç Vakfını Ziyaret Etti
Bakan Uraloğlu AK Parti'li İsimler ile İsmailağa Cemaatine Bağlı İlkseç Vakfını Ziyaret Etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı'nı ziyaret ederek hatıra defterine 'Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum.' yazdığı ortaya çıktı.
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Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret etti.
Bakan Uraloğlu’nun İlkseç Vakfı'nı ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da yer aldı.
Bakan Uraloğlu'nun vakfın hatıra defterine yazdıkları ise şu şekilde:
“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”
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