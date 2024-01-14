Bakan Uraloğlu AK Parti'li İsimler ile İsmailağa Cemaatine Bağlı İlkseç Vakfını Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı'nı ziyaret ederek hatıra defterine 'Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum.' yazdığı ortaya çıktı.