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Bakan Uraloğlu AK Parti'li İsimler ile İsmailağa Cemaatine Bağlı İlkseç Vakfını Ziyaret Etti

Bakan Uraloğlu AK Parti'li İsimler ile İsmailağa Cemaatine Bağlı İlkseç Vakfını Ziyaret Etti

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 17:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı'nı ziyaret ederek hatıra defterine 'Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum.' yazdığı ortaya çıktı.

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Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 6 Ocak’ta İsmailağa cemaatine bağlı İlkseç Vakfı’nı ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu’nun İlkseç Vakfı'nı ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da yer aldı.

Bakan Uraloğlu’nun İlkseç Vakfı'nı ziyaretinde AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı da yer aldı.

Bakan Uraloğlu'nun vakfın hatıra defterine yazdıkları ise şu şekilde:

Bakan Uraloğlu'nun vakfın hatıra defterine yazdıkları ise şu şekilde:

“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”

“Kıymetli hocam, vakfımızın değerli yöneticileri, vakfımızla ilgili bilgi almak ve yerinde ziyaret etmek imkanına sahip olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Gözleri ışıl ışıl istikbal vadeden gençleri tanımaktan gurur duydum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah muvaffak etsin. Allah’a emanet olunuz.”
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