2024'ün İlk Siyasi Partisi Kuruldu: "Emekliler Partisi"
2024'ün İlk Siyasi Partisi Kuruldu: "Emekliler Partisi"
2024 yılında kurulan ilk siyasi parti, 'Emekliler Partisi' (EP) oldu. 8 Ocak'ta resmi olarak kurulan Emekliler Partisi, ilkeleri ve vaatleriyle dikkat çekti.
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Emekliler Partisi, 8 Ocak’ta resmi olarak kurularak 2024 yılında kurulan ilk siyasi parti ünvanına sahip oldu.
Parti ana hedeflerinin emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. "
Parti, 'milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı seviyesine düşürüleceği ve vekillerin emekli maaşının asgari ücret olacağı' şeklindeki vaadi ile dikkat çekti.
Partinin temel ilkeleri "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, yurttaşlık” olarak açıklandı.
Genel Başkan Cengiz Erten, sosyal medya platformu "Facebook" üzerinde yaptığı paylaşımda ise parti programı hakkında şöyle konuştu:
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Parti programında eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olacağı, ekonomik kalkınma için yerli üretimi yapılacağı, tarımda gerekli teşviklerin sağlanacağı, Köy Enstitüleri'nin yeniden açılacağı, yabancılara toprak ve mülk satışının durdurulacağı vaatleri de yer aldı.
EP'nin kuruluşuyla son 2 ayda 2 emekli partisi kurulmuş oldu. Türkiye'de emekli sayısı ise 13,72 milyon.
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