Eczacının Verdiği İlaç Otizmli Zeynep'in Kabusu Oldu: Olay Yargıya Taşındı

Otizm spektrum bozukluğu nedeniyle yüzde 94 engelli olan Zeynep Elçin'i babası Necdet Taş soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun reçete ettiği ilacı almak için bir eczaneye giden babaya ilacın muadili verildi. İlaç, Zeynep'te alerjik reaksiyona neden oldu. Zeynep'in 15 gün boyunca tedavi görmesini gerektirdi. Bu olayın ardından baba Necdet Taş, durumu yargıya taşıdı.