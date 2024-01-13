Eczacının Verdiği İlaç Otizmli Zeynep'in Kabusu Oldu: Olay Yargıya Taşındı
Eczacının Verdiği İlaç Otizmli Zeynep'in Kabusu Oldu: Olay Yargıya Taşındı
Otizm spektrum bozukluğu nedeniyle yüzde 94 engelli olan Zeynep Elçin'i babası Necdet Taş soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye götürdü. Doktorun reçete ettiği ilacı almak için bir eczaneye giden babaya ilacın muadili verildi. İlaç, Zeynep'te alerjik reaksiyona neden oldu. Zeynep'in 15 gün boyunca tedavi görmesini gerektirdi. Bu olayın ardından baba Necdet Taş, durumu yargıya taşıdı.
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde baba Necdet Taş, otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü.
Eczacı G.G.Z., reçete edilen antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlaç Zeynep Elçin Taş'ta alerjik etki yarattı. Zeynep'in vücudunda kızarıklık ve kabarma gibi belirtiler ortaya çıktı.
Alerjik etki sebebiyle fenalaşıp hastaneye kaldırılan Zeynep Elçin Taş, 15 gün tedavi gördü.
Yaşananların ardından baba Necdet Taş, durumu yargıya taşıdı. Eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Baba Necdet Taş, bigileri dışında muadil ilaç verildiğini belirterek Eczacı G.G.Z'yi CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ettiklerini açıkladı.
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Baba Necdet Taş, olayın ardından eczaneye giderek eczacıyla görüştüğünü Eczacı G.G.Z'nin kendisine "Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim." dediğini iddia etti.
Necdet Taş: "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bununla ilgili CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bakalım bu eczane bize muadil ilaç verdiğini söylemek zorunda mı, değil mi?"
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