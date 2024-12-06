Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: "16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelmeli"
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: "16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelmeli"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada 16 yaşındaki çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Bakan Göktaş, dünyadaki örnekleri incelediklerini ve yasak için komisyon kurulduğunu da ifade etti. Aile Bakanı, yasağın çoçukları sosyal medyanın zararlarından korunmak için alınması gerektiğini savundu.
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Türkiye’de 16 yaşın altındaki çocukları için sosyal medya kullanımı yasaklanacağı iddia ediliyordu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması" ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, Avusturalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde yasağın gündemde olduğunu söyleyerek; “Biz de bu konuda çok ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada bu alanda yapılan çalışmaları inceliyoruz, aynı zamanda kendi ülkemize uygun modeller geliştirmek için ilgili bakanlıklarla, uzmanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor, çalışmalar yapıyoruz. Bizim de bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bu konuda bir komisyon çalışmamız var, bir rapor hazırlandı." dedi.
Sosyal medya kullanımındaki yaş sınırına ilişkin soru üzerine Göktaş, "Çocuklarımızın güvenliği açısından özellikle bazı sosyal medya platformlarının kullanımı konusu çok önemli. Bizim görüşümüz 16 yaş itibarıyla sınırlandırılması. Uzmanlarımızın, kurumlarımızın görüşleri de bu yönde. İlgili bakanlıklarla bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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