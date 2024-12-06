Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Açıkladı: "16 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağı Gelmeli"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada 16 yaşındaki çocuklar için sosyal medyanın yasaklanması gerektiğini söyledi. Bakan Göktaş, dünyadaki örnekleri incelediklerini ve yasak için komisyon kurulduğunu da ifade etti. Aile Bakanı, yasağın çoçukları sosyal medyanın zararlarından korunmak için alınması gerektiğini savundu.