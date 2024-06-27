Bahçelievler’de Neler Oluyor? Bir Binada Daha Çökme Meydana Geldi
Bahçelievler’de Neler Oluyor? Bir Binada Daha Çökme Meydana Geldi
İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın bazı bölümlerinde çökme meydana gelmişti. Yine aynı bölgede başka bir binada daha çökme yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bahçelievler, sık sık yaşanan yıkılan binalarla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlçede bu sabah saatlerinde bir binada çökme meydana gelmişti.
Ekol TV’de yer alan habere göre, yine Bahçelievler’de bu sefer başka bir mahallede bir binada çökme yaşandı.
Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yaşanan çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Olay yerinden görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın