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Bahçelievler’de Neler Oluyor? Bir Binada Daha Çökme Meydana Geldi

Bahçelievler’de Neler Oluyor? Bir Binada Daha Çökme Meydana Geldi

Bahçelievler
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 14:42

İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde 7 katlı bir binanın bazı bölümlerinde çökme meydana gelmişti. Yine aynı bölgede başka bir binada daha çökme yaşandı. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

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İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bahçelievler, sık sık yaşanan yıkılan binalarla gündemde.

İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bahçelievler, sık sık yaşanan yıkılan binalarla gündemde.

İlçede bu sabah saatlerinde bir binada çökme meydana gelmişti.

İlçede bu sabah saatlerinde bir binada çökme meydana gelmişti.

Detaylar 👇

Ekol TV’de yer alan habere göre, yine Bahçelievler’de bu sefer başka bir mahallede bir binada çökme yaşandı.

Ekol TV’de yer alan habere göre, yine Bahçelievler’de bu sefer başka bir mahallede bir binada çökme yaşandı.

Kaynak

Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yaşanan çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında yaşanan çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerinden görüntüler 👇

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