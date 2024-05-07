Bahar'ın Yeni Bölümünün Aksamasından Estetik Kaygısı Sıfır Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bahar'ın Yeni Bölümünün Aksamasından Estetik Kaygısı Sıfır Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış, mizahın lokomotifinde kimler en yüksek etkileşimlere ulaşmış?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Estetik kaygılara veda...
Magma!
Böyle arkadaşlar edinin.
Yine ne oldu?
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👇
Helal size!
Ciddi mi?
👇
Dizi gurmelerini şöyle alalım.
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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