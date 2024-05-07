Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Bahar'ın Yeni Bölümünün Aksamasından Estetik Kaygısı Sıfır Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bahar'ın Yeni Bölümünün Aksamasından Estetik Kaygısı Sıfır Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 18:08

Bakalım Salı günü hangi tweetler öne çıkmış, mizahın lokomotifinde kimler en yüksek etkileşimlere ulaşmış?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Estetik kaygılara veda...

Estetik kaygılara veda...
twitter.com

Magma!

Magma!
twitter.com

Böyle arkadaşlar edinin.

Böyle arkadaşlar edinin.
twitter.com

Yine ne oldu?

Yine ne oldu?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Helal size!

Helal size!
twitter.com

Ciddi mi?

Ciddi mi?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Dizi gurmelerini şöyle alalım.

Dizi gurmelerini şöyle alalım.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 💕

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın