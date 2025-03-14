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Bahar Fırsatları'na Özel En Sevilen Kahvelerde Kaçırılmayacak İndirimler Başladı

etiket Bahar Fırsatları'na Özel En Sevilen Kahvelerde Kaçırılmayacak İndirimler Başladı

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 17:50

Kahve tutkunları buraya! Bahar geldi, mis gibi kahve kokusu eşliğinde güne başlama zamanı! En sevilen kahvelerde harika indirimler var. İster filtre kahve sever olun, ister yoğun bir espresso tutkunu, bu fırsatlar tam size göre! Favori kahvenizi stoklamak için tam zamanı,kaçırmayın!

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Bu içerik 14.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

1. Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyacak yumuşacık bir lezzet! Orta kavrulmuş çekirdekleriyle ne çok sert ne de çok hafif, tam kıvamında. Sabahları yumuşak içimli, dengeli bir filtre kahveyle güne başlamak isteyenler için harika bir seçim. İlk yudumda huzuru hissedeceksin!

Gerçekten özenle hazırlanmış, her yudumda kaliteyi hissettiren bir kahve!

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

2. Jacobs Barista Intense Öğütülmüş Kahve

2. Jacobs Barista Intense Öğütülmüş Kahve

Gerçek kahve tutkunlarına özel, yoğun ve dolgun bir lezzet! Güçlü aroması ve derin kavrulmuş tadıyla seni mest edecek. Sert ve karakterli bir kahve arıyorsan tam senlik! Sabahları uyanmakta zorlananlar ya da gün içinde enerjiye ihtiyaç duyanlar için birebir.

Kahve sevenler için tadı ve kokusuyla enfes bir kahve, keyifle içilir.

Jacobs Barista Intense Öğütülmüş Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

3. Nescafé Gold Filtre Kahve

3. Nescafé Gold Filtre Kahve

Her yudumda yumuşak ve zarif bir lezzet! Dengeli aroması ve mis gibi kokusuyla kahve keyfini zahmetsizce yaşaman için burada. İster sabahları güne başlarken, ister gün içinde küçük bir mola verirken… Her anı daha özel kılacak pratik ve lezzetli bir seçenek!

Güzel bir aroması var. Hafif ve güzel bir tat.

Nescafé Gold Filtre Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

4. Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve

4. Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve

Gerçek espresso severler buraya! Yoğun kavrulmuş çekirdekleriyle güçlü ve dolgun, enfes bir kahve deneyimi sunuyor. Evde barista gibi espresso hazırlamak ya da sütle buluşturup mükemmel latte ve cappuccino yapmak isteyenler için birebir! İlk yudumda o derin aromaya aşık olacaksın.

Espresso için mükemmel!

Starbucks Dark Espresso Roast Çekirdek Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

5. Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi

5. Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi

Bol köpüklü, mis kokulu ve tam kıvamında bir Türk kahvesi deneyimi! Yoğun aroması ve dolgun tadıyla sert içim sevenler için birebir. Yanında bir lokum, güzel bir sohbet ve işte keyif dolu anlar! Geleneksel lezzetinden ödün vermeyenler için vazgeçilmez bir seçim.

Keyif veren bir tadı var tavsiye ederim.

Kahve Dünyası Çok Kavrulmuş Türk Kahvesi

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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6. Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek)

6. Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek)

Latin Amerika'nın çikolata ve meyvemsi tatlarıyla Uzak Doğu'nun yumuşak dokusunu harmanlayan özel bir espresso karışımı. İster sert bir espresso, ister kremsi bir latte yap, her yudumda o sofistike lezzeti hissedeceksin. Gerçek kahve tutkunları için şahane bir seçim!

Az kavrulmuş çok iyi gün boyu içebilirsiniz. Hassas midesi olanlar için ideal

Moliendo Finest Coffee Amalfi Espresso Blend Kahve (Çekirdek)

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

7. Tchibo Barista Caffe Crema

7. Tchibo Barista Caffe Crema

Kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak yumuşak bir lezzet sunuyor. Sütlü kahveleri seviyorsan, bu kahve tam da istediğin gibi; pürüzsüz, kremamsı ve rahatlatıcı. Hem espresso hem de cappuccino yapabileceğin harika bir seçenek. Güne başlamak ya da bir ara vermek için en iyi arkadaşın olacak!

Her zamanki gibi keyifle içtiğimiz kahve..

Tchibo Barista Caffe Crema

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

8. Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso Kavrulmuş Çekirdek

8. Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso Kavrulmuş Çekirdek

Tam anlamıyla kahve tutkunlarının rüya kahvesi! Çekirdeklerin özenle kavrulmuş tadı, her fincanda yoğun, ama yumuşak bir lezzet bırakıyor. Gerçek bir espresso keyfi arıyorsan, bu kahve tam sana göre. İster sabah enerjisi, ister gün ortasında keyif molası.. her yudumda o mükemmel aromayı hissedeceksin.

Ben çok memnunum, ne çok ekşi ne de çok kavrulmuş, tam kararında.

Kurukahveci Mehmet Efendi Caffe Espresso Kavrulmuş Çekirdek

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

9. Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin French Press Kahve

9. Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin French Press Kahve

Tam anlamıyla damaklarınızı şımartacak bir lezzet! Bu kahve, Guatemala'nın en özel çekirdeklerinden elde edilmiş ve French press ile mükemmel uyum sağlıyor. Hafif asidik, meyvemsi notalarla, içinde gizli bir çikolata dokunuşu da var. Güne başlarken ya da bir mola anında, her yudumda huzur bulacağın, tamamen farklı bir kahve deneyimi seni bekliyor!

Yumuşak içimli, hafif dokusu olan bir kahve. Ben asiditesi düşük aradığım için tam benlik bir kahve diyebilirim.

Mineiro Coffee Guatemala Antigua Single Origin French Press Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

10. Julius Meinl Jubilaeum Çekirdek Kahve

10. Julius Meinl Jubilaeum Çekirdek Kahve

Sabahların vazgeçilmezi olacak türden! Orta kavrulmuş çekirdekleri, her yudumda dengeli ve tatmin edici bir lezzet sunuyor. Hem kahve severlerin hem de yeni başlayanların rahatça keyif alabileceği bir kahve. Huzur dolu bir mola, taze bir başlangıç ya da gün ortasında bir kaçamak… Bu kahve, her anı daha özel kılacak!

Ağızda mükemmel bir bitter çikolata ve kahve tadı bırakıyor. Çoğu kahvede bulamadığım tat. Kolay değiştirmeyi düşünmüyorum artık

Julius Meinl Jubilaeum Çekirdek Kahve

İndirimdeki tüm kahve ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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