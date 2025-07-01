Bağlanmaktan Sonuna Kadar Kaçanlar: Kaçıngan Bağlanma Tipi Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Romantik ilişkilerde veya yakın arkadaşlıklarda mesafeli bir duruş sergilerler. İlk başta yakınlık kursalar da hiçbir sebep yokken bir anda uzaklaşır ve karışık mesajlar vermeye başlarlar. Çünkü birine bağlanmaktan ve duygusal olarak incinmekten korkarlar.