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Bağlanmaktan Sonuna Kadar Kaçanlar: Kaçıngan Bağlanma Tipi Nedir? Nasıl Anlaşılır?

etiket Bağlanmaktan Sonuna Kadar Kaçanlar: Kaçıngan Bağlanma Tipi Nedir? Nasıl Anlaşılır?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 23:16

İlişkide sonuna kadar kaçanlar veya kaçanları sevenler buraya! Bu içerikte kaçından bağlanma stilini en ince detayına kadar anlatıyoruz. Kaçıngan bağlanma tipi nedir? Nasıl anlaşılır? Tüm soruların cevabı bu içerikte!

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Öncelikle temelden başlayalım, kaçıngan bağlanma stili nedir?

Kaçıngan bağlanma stili, bebeklik döneminde ebeveynlerin tutarsız veya reddedici davranışlarına maruz kalan çocuklarda gelişen bir bağlanma türüdür. Bu çocuklar, duygusal ihtiyaçlarının karşılanmayacağını veya reddedileceğini öğrenirler. Bu nedenle, duygusal yakınlıktan kaçınmaya ve bağımsızlığa odaklanmaya başlarlar.

Kaçıngan bağlanma stiline sahip yetişkinler, genellikle duygusal mesafeli, bağımsız ve kendilerine yeterli olma eğilimindedirler.

İlişkilerde yakınlıktan rahatsız olabilirler ve duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Bağlanma korkusu yaşayabilirler ve reddedilmeye karşı aşırı hassas olabilirler.

Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler genellikle duygusal mesafe koyarlar.

Kaçıngan bağlananlar, duygusal yakınlıktan rahatsız olurlar ve duygularını ifade etmekte zorlanırlar.

Biraz daha fazla bağımsızlıklarına düşkünlerdir.

Kendi kendilerine yetmeyi önemserler ve başkalarından yardım istemekten kaçınırlar. Bu yüzden de daha bağımsız ve tek takılmayı tercih ederler. Hesap vermekten, birlikte yapılan planlardan hoşlanmazlar.

İlişkilerde daha mesafeli dururlar ve karışık mesajlar verirler.

Romantik ilişkilerde veya yakın arkadaşlıklarda mesafeli bir duruş sergilerler. İlk başta yakınlık kursalar da hiçbir sebep yokken bir anda uzaklaşır ve karışık mesajlar vermeye başlarlar. Çünkü birine bağlanmaktan ve duygusal olarak incinmekten korkarlar.

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Böyle davranmalarının en büyük sebebi reddedilme hassasiyetleridir.

Eleştirilere karşı aşırı hassas olabilirler ve reddedilmeyi kişisel algılarlar. Bu yüzden de daha mesafeli bir duruş sergilerler. Duygularını bastırmaya veya kontrol altında tutmaya çalışırlar.

Genellikle fiziksel temas ve yakınlıktan da kaçınırlar.

Fiziksel temastan veya sarılmaktan rahatsız olabilirler. Bununla birlikte duygusal konularda iletişim kurmakta zorlanabilirler.

Hiçbir sebep yokken ani bir şekilde ilişkiyi sonlandırabilirler.

İlişkilerde ani ve beklenmedik ayrılıklar yaşayabilirler. Hiç beklenilmeyen bir anda ilişkiyi bitirmek isterler ve ortadan kaybolurlar. Bu noktada empati eksiklikleri olduğundan dolayı da başkalarının duygularını anlamakta ve empati kurmakta zorlanabilirler.

Genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, kaçıngan bağlanma stiline yol açar.

Bu özellikler ve belirtiler kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerin değişmesi ve daha sağlıklı ilişkiler kurması zaman ve çaba gerektirebilir.

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Begüm
Begüm
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