Bağlanmaktan Sonuna Kadar Kaçanlar: Kaçıngan Bağlanma Tipi Nedir? Nasıl Anlaşılır?
İlişkide sonuna kadar kaçanlar veya kaçanları sevenler buraya! Bu içerikte kaçından bağlanma stilini en ince detayına kadar anlatıyoruz. Kaçıngan bağlanma tipi nedir? Nasıl anlaşılır? Tüm soruların cevabı bu içerikte!
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Öncelikle temelden başlayalım, kaçıngan bağlanma stili nedir?
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Kaçıngan bağlanma stiline sahip yetişkinler, genellikle duygusal mesafeli, bağımsız ve kendilerine yeterli olma eğilimindedirler.
Kaçıngan bağlanma stiline sahip kişiler genellikle duygusal mesafe koyarlar.
Biraz daha fazla bağımsızlıklarına düşkünlerdir.
İlişkilerde daha mesafeli dururlar ve karışık mesajlar verirler.
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Böyle davranmalarının en büyük sebebi reddedilme hassasiyetleridir.
Genellikle fiziksel temas ve yakınlıktan da kaçınırlar.
Hiçbir sebep yokken ani bir şekilde ilişkiyi sonlandırabilirler.
Genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, kaçıngan bağlanma stiline yol açar.
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