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Bağırsak Kulplu Kupadan Twerk Yapamayan Rihanna'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bağırsak Kulplu Kupadan Twerk Yapamayan Rihanna'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
03.03.2024 - 17:53

Bakalım bu efil efil Pazar gününde mizahın lokomotifi Twitter'da neler dönmüş, kimler paylaşımlarıyla ön plana çıkmış?

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım...

1. Başlayalım...
twitter.com

2. En yakın arkadaşlığın şanındandır. 😂

2. En yakın arkadaşlığın şanındandır. 😂
twitter.com

3. Alınganlıkta böyle olmalı.

4. 👀

4. 👀
twitter.com

5.

5.
twitter.com
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6. Kesinlikle. 😍

6. Kesinlikle. 😍
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8. Sıkıntı kokteylde yani... 😅

8. Sıkıntı kokteylde yani... 😅
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10. Haklı bir istek.

10. Haklı bir istek.
twitter.com
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11.

11.
twitter.com

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