Bağırsak Kulplu Kupadan Twerk Yapamayan Rihanna'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bağırsak Kulplu Kupadan Twerk Yapamayan Rihanna'ya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım bu efil efil Pazar gününde mizahın lokomotifi Twitter'da neler dönmüş, kimler paylaşımlarıyla ön plana çıkmış?
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım...
2. En yakın arkadaşlığın şanındandır. 😂
4. 👀
5.
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6. Kesinlikle. 😍
7.
8. Sıkıntı kokteylde yani... 😅
9.
10. Haklı bir istek.
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11.
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