Bağcılar'da Ev Basıp Çocuklara Taşla Saldırdılar: 12 Yaşında Bir Çocuk Öldü, 5 Yaşında Bir Çocuk Hastanede
Bağcılar'da Ev Basıp Çocuklara Taşla Saldırdılar: 12 Yaşında Bir Çocuk Öldü, 5 Yaşında Bir Çocuk Hastanede
İstanbul Bağcılar’da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.
Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastanede tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
M.S.’nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı.
Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Lan sokaklara güvenemiyoruz. Evlere kadar mı girdiniz. Bunun hesabı ağır sorulmalı çok ağır. Kii kimsenin kapı tokmağına bile dokunamasınlar.
Gerçekten çok korkunç yaaa ne istenir küçücük çocuklardan. Çok kötüsünüz çok 😔