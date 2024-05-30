Azra Kohen’e Tepki Büyük: Kitapları Satıştan Kaldırıldı, Yayınevi Sözleşmeyi İptal Etti

Yazar Azra Kohen’in, Filistin halkı için yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti. Everest Yayınları, Azra Kohen ile olan sözleşmesini iptal ettiğini ve artık bünyelerinde olmayacağını açıkladı. Ayrıca online kitap satış siteleri de Kohen’in kitaplarını satıştan kaldırdı.