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Azra Kohen’e Tepki Büyük: Kitapları Satıştan Kaldırıldı, Yayınevi Sözleşmeyi İptal Etti

Azra Kohen’e Tepki Büyük: Kitapları Satıştan Kaldırıldı, Yayınevi Sözleşmeyi İptal Etti

İsrail Filistin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 18:34

Yazar Azra Kohen’in, Filistin halkı için yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti. Everest Yayınları, Azra Kohen ile olan sözleşmesini iptal ettiğini ve artık bünyelerinde olmayacağını açıkladı. Ayrıca online kitap satış siteleri de Kohen’in kitaplarını satıştan kaldırdı.

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Fi, Çi ve Pi kirap serisiyle tanınan yazar Azra Cohen, Filistin’de ailelerin çocukları bombaları önüne atarak fotoğraf ve video çektiğini söylemişti.

Fi, Çi ve Pi kirap serisiyle tanınan yazar Azra Cohen, Filistin’de ailelerin çocukları bombaları önüne atarak fotoğraf ve video çektiğini söylemişti.

Detaylar 👇

Azra Kohen’in büyük tepki çeken açıklamaları sonrasında Everest Yayınları, Azra Kohen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Azra Kohen’in büyük tepki çeken açıklamaları sonrasında Everest Yayınları, Azra Kohen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yayınevinin paylaşımı 👇

Ayrıca online kitap satışı yapan bazı siteler de Azra Kohen’in kitaplarını satıştan kaldırdı.

Ayrıca online kitap satışı yapan bazı siteler de Azra Kohen’in kitaplarını satıştan kaldırdı.

BKM Kitap 👇

BKM Kitap 👇
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D&R Kitap 👇

D&R Kitap 👇

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