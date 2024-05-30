Azra Kohen’e Tepki Büyük: Kitapları Satıştan Kaldırıldı, Yayınevi Sözleşmeyi İptal Etti
Azra Kohen’e Tepki Büyük: Kitapları Satıştan Kaldırıldı, Yayınevi Sözleşmeyi İptal Etti
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Fi, Çi ve Pi kirap serisiyle tanınan yazar Azra Cohen, Filistin’de ailelerin çocukları bombaları önüne atarak fotoğraf ve video çektiğini söylemişti.
Azra Kohen’in büyük tepki çeken açıklamaları sonrasında Everest Yayınları, Azra Kohen ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Yayınevinin paylaşımı 👇
Ayrıca online kitap satışı yapan bazı siteler de Azra Kohen’in kitaplarını satıştan kaldırdı.
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