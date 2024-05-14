Ayten Gökçer Kimdir? Yılan Hikayesi Dizisinin Belgin'i Usta Oyuncu Ayten Gökçer'in Hayatı ve Filmografisi
Ayten Gökçer Kimdir? Yılan Hikayesi Dizisinin Belgin'i Usta Oyuncu Ayten Gökçer'in Hayatı ve Filmografisi
Türk sinemasının zarif oyuncusu Ayten Gökçer, hafızalara 'Yılan Hikayesi' isimli dizide Belgin karakteriyle kazındı. Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu 84 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer nereli ve kaç yaşında?
İşte Ayten Gökçer hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayten Gökçer Kimdir?
Ayten Gökçer'in Eşi Kimdir?
Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti: Hastalığı Neydi?
Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Yapımlar
Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın