Ayten Gökçer Kimdir? Yılan Hikayesi Dizisinin Belgin'i Usta Oyuncu Ayten Gökçer'in Hayatı ve Filmografisi

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosunun sanatçı kadrosunda göreve başladı.

Beyaz perdede ilk kez 1965 yılında 'Taçsız Kral' adlı film ile yerini aldı. Ödüllü oyuncu için tiyatro her zaman öncelikli oldu. 1988 yılında devlet sanatçı olan Gökçer, birçok kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.