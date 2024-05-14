Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Biyografi
Ayten Gökçer Kimdir? Yılan Hikayesi Dizisinin Belgin'i Usta Oyuncu Ayten Gökçer'in Hayatı ve Filmografisi

Ayten Gökçer Kimdir? Yılan Hikayesi Dizisinin Belgin'i Usta Oyuncu Ayten Gökçer'in Hayatı ve Filmografisi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.05.2024 - 09:05 Son Güncelleme: 14.05.2024 - 09:08

Türk sinemasının zarif oyuncusu Ayten Gökçer, hafızalara 'Yılan Hikayesi' isimli dizide Belgin karakteriyle kazındı. Oyunculuk kariyeri boyunca pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu 84 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer nereli ve kaç yaşında? 

İşte Ayten Gökçer hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer, 26 Ocak 1940 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1952 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başlayan Gökçer, 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosunun sanatçı kadrosunda göreve başladı. 

Beyaz perdede ilk kez 1965 yılında 'Taçsız Kral' adlı film ile yerini aldı. Ödüllü oyuncu için tiyatro her zaman öncelikli oldu. 1988 yılında devlet sanatçı olan Gökçer, birçok kez 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

Ayten Gökçer'in Eşi Kimdir?

Ayten Gökçer'in Eşi Kimdir?

Ayten Gökçer, 1964 yılında tiyatro oyuncusu Cüneyt Gökçer ile dünyaevine girdi. Cüneyt Gökçer 23 Aralık 2009 yılında hayatını kaybetti. 

Türk tiyatrosunun ve sinemasının unutulmaz ismi Ayten Gökçer'in Deniz ve Aslı isminde iki çocuğu var.

Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti: Hastalığı Neydi?

Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti: Hastalığı Neydi?

Yıllara meydan okuyan efsane oyuncu Ayten Gökçer, 14 Mayıs Salı günü 84 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda felç geçiren Gökçer, fizik tedaviye başlamıştı. Kızı Aslı Gökçer, ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurdu: 'Kafa tuttu hastalığına, kafası yerinde bile değilken. En yakınlarımızı inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti. Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi!' 

Ayten Gökçer, 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi, Cüneyt Gökçer'in yanına defnetilecek.

Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Yapımlar

Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Yapımlar

  • 1965 - Taçsız Kral 

  • 1967 - 501 Numaralı Hücre 

  • 1967 - İçli Kız Funda 

  • 1972 - Damdaki Kemancı 

  • 1973 - Anneler Günü 

  • 1980 - IV. Murat 

  • 1981 - Bağdat Hatun 

  • 1988 - Önce Canan 

  • 1991 - Elif Ana 

  • 1999 - Yılan Hikayesi (dizi

  • 2003 - Patron Kim (dizi) 

  • 2005 - Çat Kapı (dizi) 

  • 2008 - Hoşçakal Güzin

  • 2017 - İstanbul Kırmızısı

Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Ayten Gökçer'in Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

  • Ustalar Sınıfı

  • Yılın kadını:Peter Stone

  • Yedi Kocalı Hürmüz

  • Kim Korkar Hain Kurttan?

  • Gecikenler: Nazım Kurşunlu

  • Tarla Kuşuydu Juliet 

  • Bağdat Hatun 

  • Hastalık Hastası

  • Manç'lı Don Kişot

  • Lisistrata

  • Cadı kazanı

  • Altıncı Henri

  • My Fair Lady

  • Kaktüs Çiçeği

  • Öp Beni Kate

  • Klinik Bir Vaka

  • Hortlaklar

  • Bu Gece Başka Gece

  • Aşk Acısı

  • Bernarda Alba’nın Evi

  • Polyanna

  • Su Kızı

  • Mavi Kuş

  • Oyuncakçı Dede

  • Finten

  • Benim Adil Hanımefendi

  • Onikinci Gece

  • Woyzeck

  • Lense ile Lana

  • Don Huan

  • Tufan

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın