Ayrılık Acısını Hafifletmek İçin Kendine Tekrarlaman Gereken 10 Cümle
Ayrılık Acısını Hafifletmek İçin Kendine Tekrarlaman Gereken 10 Cümle
Ayrılık acısını kimsenin ağır bir şekilde yaşamasını istemeyiz. Bu süreci daha hafif atlatabilmen için etrafından ne duyarsan duy, eninde sonunda bazı şeyleri kendi kendine tekrar etmen gerekiyor. Acını geçiremez belki ama en azından zamanla hafifletip yok edebilecek cümleleri tekrarlamanın zamanı geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Bu ayrılık, hikayemin sonu değildi. Yeni bir başlangıçtı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Kendimi sevmek, sevilmeye değer olduğum anlamına gelir."
3. "Gözyaşları, ruhumun bahar temizliğidir."
4. "Kırık kalpler, daha güçlü ruhlar inşa eder."
5. "Bir kapı kapandığında, yenisi açılmak için sabırsızlanır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın