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Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Koluydu: Firari Gizli Tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da Yakalandı

Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Koluydu: Firari Gizli Tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da Yakalandı

Ayhan Bora Kaplan
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 16:51

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan Serdar Sertçelik, dosyada gizli tanık olarak ifade vermişti. Sonrasında yurt dışına kaçan Sertçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı. Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Serdar Sertçelik, 6 Temmuz’a kadar Macaristan’da tutuklu olacak.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Serdar Sertçelik, “M7” kod adıyla gizli tanık olarak ifade vermişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Serdar Sertçelik, “M7” kod adıyla gizli tanık olarak ifade vermişti.

Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sertçelik, ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen yurt dışına kaçmıştı.

Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sertçelik, ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen yurt dışına kaçmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üst düzey polis müdürleri, Sertçelik’in yurt dışına kaçışında rolü olduğu ve soruşturmada usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üst düzey polis müdürleri, Sertçelik’in yurt dışına kaçışında rolü olduğu ve soruşturmada usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Firari gizli tanık Serdar Serçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı.

Firari gizli tanık Serdar Serçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı.

6 Temmuz’da kadar Macaristan’da tutuklu bulunacak olan Serdar Sertçelik’in sonrasında Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

6 Temmuz’da kadar Macaristan’da tutuklu bulunacak olan Serdar Sertçelik’in sonrasında Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

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