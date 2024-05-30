Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Koluydu: Firari Gizli Tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da Yakalandı
Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Koluydu: Firari Gizli Tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da Yakalandı
Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan Serdar Sertçelik, dosyada gizli tanık olarak ifade vermişti. Sonrasında yurt dışına kaçan Sertçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı. Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Serdar Sertçelik, 6 Temmuz’a kadar Macaristan’da tutuklu olacak.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Serdar Sertçelik, “M7” kod adıyla gizli tanık olarak ifade vermişti.
Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sertçelik, ayağındaki elektronik kelepçeye rağmen yurt dışına kaçmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli üst düzey polis müdürleri, Sertçelik’in yurt dışına kaçışında rolü olduğu ve soruşturmada usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
Firari gizli tanık Serdar Serçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı.
6 Temmuz’da kadar Macaristan’da tutuklu bulunacak olan Serdar Sertçelik’in sonrasında Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.
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