Ayhan Bora Kaplan’ın Sağ Koluydu: Firari Gizli Tanık Serdar Sertçelik Macaristan’da Yakalandı

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu olan Serdar Sertçelik, dosyada gizli tanık olarak ifade vermişti. Sonrasında yurt dışına kaçan Sertçelik’in, Macaristan’da yakalandığı ortaya çıktı. Türkiye’nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Serdar Sertçelik, 6 Temmuz’a kadar Macaristan’da tutuklu olacak.