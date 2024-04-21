Ayda Kaç Finansal İşlem Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Ayda Kaç Finansal İşlem Yaptığını Tahmin Ediyoruz!
Bir ayda kaç finansal işlem yaptığını tahmin edeceğiz. Eğer sonuçlar gerçeğe yakın ise lütfen yorumlarda paylaşmayı unutma! 😌
Haydi başlayalım!
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1. Bir ay içinde kaç kez arkadaşlarınla buluşursun?
2. Online alışveriş konusunda sen nasıl bir tüketicisin?
3. Maaşın geldikten sonra kaç günde bitiyor diye sorsak?
4. Faturalarını genellikle nasıl ödersin?
5. Peki dışarıda katıldığın bir etkinlikte hesabı nasıl ödersin?
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6. Seyahat etmeyi hepimiz severiz, değil mi? Peki sen seyahat edeceğin zaman biletini nasıl satın alıyorsun?
7. Önemli bir soru: Marketten tek bir ekmek aldığında bile ödemeyi nasıl yapıyorsun?
8. Son soru! Ayda kaç kez "Bunu gerçekten ihtiyacım var mı?" diye düşünerek alışveriş yaparsın?
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