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Ayda Kaç Date'e Çıktığını Tahmin Ediyoruz!

etiket Ayda Kaç Date'e Çıktığını Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 22:01

Romantik ilişkiler söz konusu olduğunda herkesin tercihleri farklı olabiliyor. Sen sürekli farklı insanlarla date'e çıkan mı yoksa daha çok bir ilişki insanı mısın merak ediyorsan seni teste alalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...

2. Şimdi de en son randevun ne zamandı onu öğrenelim....

3. Sence ideal randevu nasıl olmalı? 🍽️

4. Devamlı farklı insanlarla first date’e çıkmayı mı yoksa uzun ilişkiyi mi tercih edersin?

5. Peki blind date sana göre mi diye sorsak...

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6. Hayatta herkesin bir ruh eşi olduğuna inanır mısın?

7. Bir date'e çıktığını düşünelim. Sence hesabı kim ödemeli?

8. Son olarak ilk buluşma için nereyi tercih edersin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

10 ve daha fazla...

Sen hızlı birisin. Date'e çıkmak senin için çok sıradanlaşmış. Her gün, günde 2 kere fark etmez. Sen resmen bunun için yaratılmışsın. Uzun ilişkiler, el ele tutuşup gezmeler pek sana göre değil gibi.

4-5 arası...

Sen ilişkin olduğunda tam bir ilişki insanıyken olmadığında date insanına dönüşüyorsun. İlişkin olmasını seviyorsun ama ilişkin varken o first date heyecanını da özlemiyor değilsin.

0-1 arası...

Sen tam bir ilişki insanısın. Date'ler pek sana göre değil. Her seferinde yeni biriyle tanışma olayı çok hoşuna gitmiyor. Her seferinde ayrı kişiyi tanımak yerine sen bir kişiyi tamamen tanımayı tercih ediyorsun.

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