Ayda Kaç Date'e Çıktığını Tahmin Ediyoruz!
Ayda Kaç Date'e Çıktığını Tahmin Ediyoruz!
Romantik ilişkiler söz konusu olduğunda herkesin tercihleri farklı olabiliyor. Sen sürekli farklı insanlarla date'e çıkan mı yoksa daha çok bir ilişki insanı mısın merak ediyorsan seni teste alalım!
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1. Önce cinsiyetini öğrenmekle başlayalım...
2. Şimdi de en son randevun ne zamandı onu öğrenelim....
3. Sence ideal randevu nasıl olmalı? 🍽️
4. Devamlı farklı insanlarla first date’e çıkmayı mı yoksa uzun ilişkiyi mi tercih edersin?
5. Peki blind date sana göre mi diye sorsak...
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6. Hayatta herkesin bir ruh eşi olduğuna inanır mısın?
7. Bir date'e çıktığını düşünelim. Sence hesabı kim ödemeli?
8. Son olarak ilk buluşma için nereyi tercih edersin?
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