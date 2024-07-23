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Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Ayazın Sonu Güneş Dizisi Uyarlama mı?

Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Ayazın Sonu Güneş Dizisi Uyarlama mı?

Kanal D dizi
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 14:23

Kanal D ekranlarının dikkat çeken günlük dizisi Ayazın Sonu Güneş, yaz sezonuna damgasını vuran diziler arasıda yerini aldı. 22 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümüyle seyirciyle buluşan dizinin başrollerinde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu rol alıyor. Ayaz ve Güneş'in hikayesi, aşkı ve intikamı seyirciden tam not almayı başarıyor. Peki, Ayazın Sonu Güneş dizisinin konusu nedir? Ayazın Sonu Güneş dizisinin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, detaylar...

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Başrollerinde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu'nun rol aldığı günlük dizi Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor!

Başrollerinde Birand Tunca ve Hira Koyuncuoğlu'nun rol aldığı günlük dizi Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor!

Ayaz ve Güneş'in dikkat çeken hikayesi ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizinin yönetmen koltuğunda Özgür Pak ve Özdemir Göksel Aydın oturuyor.

Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Konusu Nedir?

Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Konusu Nedir?

Güneş, idealist bir genç kadın olarak üniversiteden yeni mezun olmuştur. Hayatının en heyecan verici kararıyla ideallerinin peşinden Londra'ya gitmek üzerdir. Fakat, kardeşinin haksız yere hapse atılması, tüm hayallerini bir kenara bırakmasına neden olacaktır. Kardeşini içinde bulunduğu korkunç durumdan kurtarmaya kararlı olan Güneş, durumun sorumlusu olduğuna inandığı Ayaz'ın hayatına gizlice sızar. Ayaz ise, kendisine miras kalan holdingi ve sevdiklerini koruma çabası içinde, yaptığı büyük hatanın bedelini aşkla ödemek zorunda kalacağının farkında dahi değildir.

Ayaz, yıllar boyunca kalbine çektiği duvarların arkasında yaşamaya alışmış bir adamdır. Ve şimdi, Güneş'in hayatına girmesiyle yıkılacak olan duvarların ardında, Güneş'in intikam duygusu ve aşkı arasında sıkışacak. 

Ayaz ve Güneş, sırlarla dolu bir yolculukta bir savaş vermek zorunda kalacaklar. Üstelik ikisinin de kurtuluşu ve esaretleri aşkta... Bu hikaye, aşkın, intikamın ve adaletin karmaşık ve heyecan verici bir dansı seyirciyle buluşturuyor.

Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Ayazın Sonu Güneş Dizisinin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Birand Tunca (Ayaz)

  • Hira Koyuncuoğlu (Güneş)

  • Sema Öztürk (Aynur)

  • Mert Yavuzcan (Ufuk)

  • Suat Sungur (Erdal)

  • Gökçe Yanardağ (Gülden)

  • Bülent Fil (Kerim)

  • Nejat Baydar (Ziya)

  • Mutlunur Lafçı (Biricik)

  • Selim Makaroğlu (Candar)

  • İlara Gül Demiral (Yeliz)

  • Batuhan Sel (Murat)

  • Elif Hilal Yalçın (Yağmur)

  • Suyum Bige Dadalı (Esra)

  • Ahmet Can Nurman (Okan)

  • Birgül Ulusoy (Hüsniye)

  • Aysel Nur Cin (Sabriye)

  • Elif Karagöz (Emine)

Ayazın Sonu Güneş Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayımlanıyor?

Ayazın Sonu Güneş Dizisi Ne Zaman, Hangi Kanalda Yayımlanıyor?

Yaz sezonun yeni günlük dizisi Ayazın Sonu Güneş, 22 Temmuz Pazartesi günü ilk bölümüyle seyirci karşına çıktı. Hafta içi her gün saat 16.00'da ekrana gelecek olan dizi Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Ayazın Sonu Güneş Dizisi Nerede Çekiliyor?

Ayazın Sonu Güneş Dizisi Nerede Çekiliyor?

Birand Tunca'nın Ayaz karakterine hayat verdiği aşkın ve intikamın dizisi Ayazın Sonu Güneş, İstanbul'da çekiliyor. Beykoz'da bir konakta çekilen dizi, şehrin eşsiz dokusunu gözler önüne seriyor.

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Ayazın Sonu Güneş Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Ayazın Sonu Güneş Dizisi Uyarlama mı, Gerçek Hikaye mi?

Ayazın Sonu Güneş dizisi, başarılı senaristler Dilek Aydoğdu Kaya ve Sabri Saydam'ın kaleminden çıkıyor. Dizinin gerçek hayattan uyarlama olmadığı ve özgün bir hikaye olduğu biliniyor.

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