Ayakları Yerden Kesilen Okur

Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görünce 'kitap okuyan amca' fuara davet edildi, kendisiyle özel olarak ilgilenildi. Hikâyesini de o gün, kendisi anlatınca öğrendim. Ve bir kez daha duygulandım.

Adı Lütfi Özcan. Seksen yaşında, Amasyalı, emekli bir öğretmen. Köyden çıkıp öğretmen olmuş, ömrünü köylerde çocuklara okumayı öğreterek geçirmiş. Bugün bir kırtasiyede çalışıyor; dükkâna gelen gazeteleri, raflardaki kitapları okuyor. Evinde kitap biriktirmezmiş. Okuduğunu bir başkasına hediye edermiş.

Bu son cümle beni derinden sarstı. Çünkü bu, bir ömrün özeti. Bildiğini çocuklara veren, okuduğunu elinde tutmayıp bir başkasının avucuna bırakan bir adam. Kanaatimce bir öğretmen hiçbir zaman emekli olmaz; yalnızca sınıfı değişir. Lütfi Öğretmen'in sınıfı artık bir kırtasiyenin tezgâhı, bir fuar salonunun köşesi, bir koltuk. Öğrencileri ise o fotoğrafa bakan yüzbinlerce insan.

Stantları dolaşırken Martin Lings'in 'Hz. Muhammed'in Hayatı' kitabı gözüne çarpmış. Bir İngiliz yazar Peygamber'in hayatını nasıl anlatmış, merak etmiş; bir köşeye çekilip okumaya başlamış. Seksen yaşında merak etmek… Bütün bunları yan yana koyduğumda şunu düşünüyorum: İnsan yaşlandığında değil, merakı bittiğinde yaşlanır. Lütfi Öğretmen o koltukta seksen yaşında değildi; ilk kitabını eline almış bir çocuk kadar gençti.

Fotoğrafının bütün ülkede konuşulduğunu çocuklarından, torunlarından öğrenmiş. Köyden gelip öğretmen olmuş biri olarak, bir fotoğrafla da olsa topluma bir katkı sunabilmenin mutluluğunu anlattı. Sonra şu cümleyi kurdu: 'Kitap insana akıl verir, kitap insanı dinler, kitap stresi atar.'

'Kitap insanı dinler.' Bu üç kelimeyi duyduğumda uzun süre kıpırdayamadım. Biz hep kitabın bize anlattığını düşünürüz. Oysa seksen yıllık bir ömür başka bir şey fısıldıyor: Kitap, insanın kimseye anlatamadığı şeyleri sabırla dinleyen bir dosttur. Ve son sözü bir öğretmenin vasiyeti gibiydi: 'Herkes kitap okusun.' Ne uzun bir nutuk, ne süslü bir slogan. Bir ömrün sonunda geriye kalan, en sade, en sahici öğüt.