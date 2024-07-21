Ay'a İlk Adım, Disneyland Kuruluşu! 15-21 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Ay'a İlk Adım, Disneyland Kuruluşu! 15-21 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...
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Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
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Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Avrupa'da ilk banknot 'Stockholms Banco' adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.
Disney parkları 'Disneyland'ın ilki kapılarını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açtı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.
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Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
ABD'li efsanevi şarkıcı Elvis Presley, ilk albümü 'That's All Right Mama'yı çıkardı
Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.
Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.
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