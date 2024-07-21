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Ay'a İlk Adım, Disneyland Kuruluşu! 15-21 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Ay'a İlk Adım, Disneyland Kuruluşu! 15-21 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 17:44

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...

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Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Boeing 707 ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

15 Temmuz 1954

Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Apollo 11, Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

16 Temmuz 1969

Avrupa'da ilk banknot 'Stockholms Banco' adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

Avrupa'da ilk banknot 'Stockholms Banco' adlı bir İsveç bankası tarafından bastırılarak tedavüle verildi.

16 Temmuz 1661

Disney parkları 'Disneyland'ın ilki kapılarını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açtı.

Disney parkları 'Disneyland'ın ilki kapılarını ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açtı.

17 Temmuz 1955

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kuruldu.

17 Temmuz 1963

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Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

18 Temmuz 1930

ABD'li efsanevi şarkıcı Elvis Presley, ilk albümü 'That's All Right Mama'yı çıkardı

ABD'li efsanevi şarkıcı Elvis Presley, ilk albümü 'That's All Right Mama'yı çıkardı

19 Temmuz 1954

Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.

Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.

20 Temmuz 1951

Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.

Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.

21 Temmuz 1969

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