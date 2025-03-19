Avusturya’nın En İkonik Markaları, Otelleri, Restoranları ve Mimari Harikaları

Habsburg İmparatorluğunun Avusturyası, tarih, sanat, gastronomi, inovasyon ve lüksün mükemmel birleşimini sunan bir ülke.

Dünyaca ünlü kahve kültüründen Michelin yıldızlı restoranlara, imparatorluk saraylarından beş yıldızlı otellere, spor ve teknoloji markalarına kadar pek çok ikonik marka burada doğdu.

Peki, Avusturya’nın en ünlü markaları, otelleri, restoranları ve mimari şaheserleri hangileri? Bu tarihi çok büyük, artık yüzölçümü ve nüfusu küçük ülkenin değerleri çok.

İşte Avusturya’nın en prestijli markaları ve yapıları: