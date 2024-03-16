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Avrupa Ülkelerinin Euro Öncesi Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Avrupa Ülkelerinin Euro Öncesi Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 17:01

Avrupa ülkeleri, Euro birimini kullanmadan önce hangi para birimini resmi olarak kullanıyordu? Cevabını merak ettik ve senin de öğrenmen için bir test hazırladık!

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1. Almanya önceden hangi para birimini kullanıyordu?

2. Peki ya Hollanda?

3. İspanya'yı sorsak?

4. Fransa hakkında ne biliyorsun?

5. Finlandiya daha önce hangi para birimini kullanıyordu?

5. Finlandiya daha önce hangi para birimini kullanıyordu?
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6. Avusturya'daki insanlar Euro yerine hangi parayı ceplerinde taşıyordu?

6. Avusturya'daki insanlar Euro yerine hangi parayı ceplerinde taşıyordu?

7. Kardeş ülkemiz Yunanistan'da Euro'dan önce hangi para birimini kullanıyordu?

7. Kardeş ülkemiz Yunanistan'da Euro'dan önce hangi para birimini kullanıyordu?

8. Son olarak İrlanda'nın daha önce hangi para birimini kullandığını cevaplayalım ve testimizi bitirelim!

8. Son olarak İrlanda'nın daha önce hangi para birimini kullandığını cevaplayalım ve testimizi bitirelim!
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