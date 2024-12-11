Avrupa Ülkelerinin Euro’dan Önce Kullandıkları Para Birimlerini Doğru Biliyor musun?
Avrupa Ülkelerinin Euro’dan Önce Kullandıkları Para Birimlerini Doğru Biliyor musun?
Avrupa ülkeleri, ortak para birimi olan Euro'yu (Avro) resmi olarak 1 Ocak 2002'de kullanmaya başladı. E madem öyle, daha önce hangi para birimini kullanıyorlardı?
Bu bilgini ölçeceğiz!
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1. İspanya’nın Euro’dan önce kullandığı para birimi neydi?
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2. Almanya’da Euro öncesinde hangi para birimi kullanılıyordu?
3. Fransa’nın Euro öncesindeki para birimi hangisiydi diye sorsak?
4. Devam edelim! Portekiz’in Euro’dan önceki resmi para birimi neydi?
5. Sırada İrlanda var! Euro'dan önce hangi para birimini kullanıyordu?
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6. Hollanda’nın Euro’dan önce kullandığı para birimini biliyor musun?
7. Peki ya İtalya için ne diyebilirsin?
8. Komşu ülkelerden biri olan Yunanistan, Euro'dan önce hangi para birimini kullanıyordu?
9. Finlandiya’nın Euro’dan önceki para birimi hangisiydi?
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