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Avrupa Futbol Şampiyonalarına Sürprizlerle Renk Katmış 10 Efsane Takım

etiket Avrupa Futbol Şampiyonalarına Sürprizlerle Renk Katmış 10 Efsane Takım

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 13:31

Avrupa futbol şampiyonaları, turnuvaya damga vuran takımlar ve isimlerden bir içerik oluşturmak istedik. İşte biraz tarih biraz da spordan harmanladığımız hikayeler...

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1. 1960- Sovyetler Birliği

1. 1960- Sovyetler Birliği

1960 yılındaki ilk Avrupa Şampiyonası'nda Lev Yaşin'in kalede devleştiği maçta Sovyetler Birliği ilk Avrupa Şampiyonası'nın kazananı olmuştu. Lev Yaşin'in kendi deyişiyle Gagarin'i uzayda görmekten daha iyi bir şey varsa, o da iyi bir penaltı kurtarışına imza atmaktı.

2. 1988- Hollanda

2. 1988- Hollanda

1988 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda, Sovyetler Birliği'ni finalde 2-0 yenerek ilk büyük uluslararası zaferini kazandı. Van Basten'in muhteşem golü ve Gullit'in liderliğiyle turnuvanın yıldızı oldular.

3. 1992- Danimarka

3. 1992- Danimarka

26 Haziran 1992, Göteborg'ta final heyecanı. Danimarka, favori Almanya'ya karşı 20.15'te sahaya çıkıyor. 19. dakikada Jensen ve 79. dakikada Vilfort'un golleriyle Danimarka şampiyonun adı oluyor.

4. 1996- Almanya

4. 1996- Almanya

Euro 1996, İngilizler için büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı. Yarı finalde İngiltere favoriyken rakip Almanya'ydı. Almanya, İngilizleri -yine- penaltılarla eledi. Finale yükselen Almanların rakibi sürpriz bir şekilde Çek Cumhuriyeti’ydi. Onları da Oliver Bierhoff’un altın golüyle geçtiler ve muhteşem kupaya uzandılar. Bu, tarihlerindeki üçüncü ve bugüne kadarki son Avrupa şampiyonlukları oldu.

5. 2000- Fransa

5. 2000- Fransa

Finale adını yazdıran iki takım Fransa ve İtalya... 2 Temmuz 2000 saat 20.00, ilk yarıda gol sesi yükselmezken sessizliği ilk bozan isim İtalya oluyor. 55. dakikada Delvecchio muhteşem bir golle İtalyayı öne geçiriyor. Fransa cevabını tam zamanında 94. dakikada Wiltord ile son anlarda verirken maç uzatmalara gidiyor ve heyecan katlanıyor. 103. dakikada Fransa yeniden Trezeguet ile stadın sesini açıyor ve finale adını yazdıran efsane kadrolu Fransa, 2000 Avrupa Şampiyonu oluyor.

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6. 2004- Yunanistan

6. 2004- Yunanistan

Final Portekiz-Yunanistan... Grup aşamalarında A Grubu'nda karşılaşan iki takım için final vakti. Turnuvanın ev sahibi olan Portekiz bu maça favori olarak çıkmış ancak Yunanistan, Charisteas'ın 57.dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanmış ve büyük bir sürprize imza atarak 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın şampiyonu olmuştur.

7. 2008- Türkiye

7. 2008- Türkiye

Euro 2008, turnuva tarihinde ikinci kez, iki ülke tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir organizasyon olmuştu. Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek gruplardan çıkmayı garantileyen efsane A Milli Takımımız, yarı finalinde Almanya'ya 3-2 mağlup oldu. İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakop Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 22. dakikada Uğur Boral ve 86. dakikada Semih Şentürk kaydederken, Almanya'nın gollerini 26. dakikada Schweinsteiger, 79. dakikada Klose ve 90. dakikada Lahm attı.

8. 2012- İspanya

8. 2012- İspanya

2008 ve 2012'de üst üste şampiyon olan tek takım İspanya... 2012 Avrupa Şampiyonaları'nda tam 509 dakika gol yememe rekoru da efsane bir takımla oluyor. Turnuva boyunca oynadığı 6 maçta sadece 1 gol yiyip 12 gol atan Boğalar, İtalya'yı 4-0 yendikleri finalle de yine bir rekor kırdı.

9. 2012- İtalya

9. 2012- İtalya

Almanya yarı finalde İtalya'ya 2-1 mağlup olurken turnuvada dengeler yeniden değişmişti. İtalya, İspanya'yla final biletini paylaşırken turnuvada beklentiler tam tersine döndü. Final İtalya için beklendiği gibi gitmese de Kiev'de yarı finalist olma şansı İtalya'nın Avrupa Şampiyonaları'ndaki büyük başarılarından biri olarak tarihe geçti.

10. 2016- Portekiz

10. 2016- Portekiz

Yıl 2016... 96 yılından bu yana 16 takımla oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası ilk kez 2016 yılında 24 takımla oynanacaktı. 10 Temmuz finalin adıydı. 21.00'de başlayan karşılaşmada 90 dakika gol sesi çıkmamıştı. Uzatmalara giden maçta 109. dakikada Eder sessizliği bozdu ve finalin kazananı Portekiz oldu.

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