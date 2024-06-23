Avrupa Futbol Şampiyonalarına Sürprizlerle Renk Katmış 10 Efsane Takım
Avrupa Futbol Şampiyonalarına Sürprizlerle Renk Katmış 10 Efsane Takım
Avrupa futbol şampiyonaları, turnuvaya damga vuran takımlar ve isimlerden bir içerik oluşturmak istedik. İşte biraz tarih biraz da spordan harmanladığımız hikayeler...
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1. 1960- Sovyetler Birliği
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2. 1988- Hollanda
3. 1992- Danimarka
4. 1996- Almanya
5. 2000- Fransa
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