Avrupa Futbol Şampiyonalarına Sürprizlerle Renk Katmış 10 Efsane Takım

Euro 1996, İngilizler için büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlandı. Yarı finalde İngiltere favoriyken rakip Almanya'ydı. Almanya, İngilizleri -yine- penaltılarla eledi. Finale yükselen Almanların rakibi sürpriz bir şekilde Çek Cumhuriyeti’ydi. Onları da Oliver Bierhoff’un altın golüyle geçtiler ve muhteşem kupaya uzandılar. Bu, tarihlerindeki üçüncü ve bugüne kadarki son Avrupa şampiyonlukları oldu.