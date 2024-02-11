Avrupa'dan Sonra Türkiye de Adım Attı: Şarj Cihazı Olmadan Cihaz Satın Alınabilecek!
Avrupa'dan Sonra Türkiye de Adım Attı: Şarj Cihazı Olmadan Cihaz Satın Alınabilecek!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde yapılan bir güncelleme ile yeni bir taslak yayınladı. Bu güncelleme, belirli elektronik cihazların ve şarj aletlerinin satışına ilişkin yeni kurallar getirerek cihazların şarj aleti olmaksızın satılabilmesine olanak tanıyor. Detaylar içerikte. 👇
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Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar doğrultusunda, piyasada özellikle Apple'ın iPhone cihazlarında kullanılan Lightning konektörü yerine USB Type-C girişinin kullanılması zorunluluğu getirildi.
Bu durum, tüm yeni üretilen elektronik cihazlarda USB Type-C girişinin standart hale gelmesini sağladı.
Bu gelişme üzerine Türkiye'de de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde bir değişikliğe giderek belirli elektronik cihazların ve şarj cihazlarının satışı ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir taslak hazırladı.
Hazırlanan taslağa göre belirli kategorilerdeki telsiz ekipmanlarının şarj cihazı olmadan da satışa sunulabilmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede tüketiciler evlerinde mevcut olan Type-C kabloları kullanarak yeni aldıkları cihazları şarj edebilecek, böylelikle ekonomik bir tasarruf sağlayabilecekler.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu düzenleme ile uyumlu şarj kapasitelerine sahip ekipmanların imalatı yapılacak ve piyasada satılan şarj cihazlarının diğer aksesuarlarla uyumlu olması sağlanacak.
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AB düzenlemeleriyle paralel olarak Türkiye'de uygulanacak bu yönetmelik, mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar ve benzeri birçok elektronik cihazı kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye sahip.
Yönetmeliğin uygulanma tarihi olarak telefon, tablet ve dijital kameralar için 28 Aralık 2024 belirlendi, laptoplar için ise 28 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Türkiye'de yıllık yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılmakta ve bu düzenleme ile atık şarj cihazında yaklaşık 1,5 milyon adetlik bir azalma olacağı öngörülmekte.
Sonuç olarak da üretimde %50'ye varan bir düşüşle yıllık yaklaşık 7,5 milyon adetlik bir azalmaya ve yaklaşık 1 milyar 125 milyon TL ekonomik tasarrufa ulaşılması beklenmekte.
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