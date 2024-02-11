Avrupa'dan Sonra Türkiye de Adım Attı: Şarj Cihazı Olmadan Cihaz Satın Alınabilecek!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği'nde yapılan bir güncelleme ile yeni bir taslak yayınladı. Bu güncelleme, belirli elektronik cihazların ve şarj aletlerinin satışına ilişkin yeni kurallar getirerek cihazların şarj aleti olmaksızın satılabilmesine olanak tanıyor. Detaylar içerikte. 👇

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