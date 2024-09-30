Avokado, Ananas Alan Müşteri Fişe Bakakalınca Kasiyerden "Sizin Aldıklarınız Zengin İşi" Yanıtı Geldi

Hayat pahalılığının en çok hissedildiği yerlerin başında marketler, pazarlar geliyor. Sıklıkla kasa başlarında bir yandan aldıklarımızın tutarını öderken bir yandan da 'Ne aldım da bu kadar tuttu?' sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyoruz. X'te (Twitter) '@k_blck' isimli bir kullanıcı her ay rutin olarak avokado, ananas ve Türk kahvesi aldığını söylerken son alışverişinde tutara inanamadı. Müşteriye kasiyerden 'Sizin aldıklarınız zengin işi' yanıtı geldi.