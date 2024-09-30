Avokado, Ananas Alan Müşteri Fişe Bakakalınca Kasiyerden "Sizin Aldıklarınız Zengin İşi" Yanıtı Geldi
Avokado, Ananas Alan Müşteri Fişe Bakakalınca Kasiyerden "Sizin Aldıklarınız Zengin İşi" Yanıtı Geldi
Hayat pahalılığının en çok hissedildiği yerlerin başında marketler, pazarlar geliyor. Sıklıkla kasa başlarında bir yandan aldıklarımızın tutarını öderken bir yandan da 'Ne aldım da bu kadar tuttu?' sorusunun yanıtını bulmaya çalışıyoruz. X'te (Twitter) '@k_blck' isimli bir kullanıcı her ay rutin olarak avokado, ananas ve Türk kahvesi aldığını söylerken son alışverişinde tutara inanamadı. Müşteriye kasiyerden 'Sizin aldıklarınız zengin işi' yanıtı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlar her markete gittiğinde fiyatı değişen ürünlerle ve inanamayacakları bir tutarla karşılaşıyor. Öyle ki son yıllarda market çalışanlarının da sık sık fiyat etiketi değiştirme mesaisine kaldığı bir gerçek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alışveriş yaptığımızda kasadan bir yandan aldıklarımız geçirilirken bir yandan da "Ne aldım da bu kadar tuttu?" sorusu kafamızda yankılanıyor.
7'den 77'ye herkes fahiş fiyatlardan şikayet ederken artık 'ucuz' bir ürün almak hayal oldu. Bir ürünün fiyatının düşmesini bekleyip "Fiyatı düşünce alırım" sözleri ise adeta tarihe karıştı.
X'te (Twitter) '@k_blck' isimli bir kullanıcı da bu dertten muzdarip... Market alışverişinde kasiyerle arasında geçen diyalogu paylaşan kullanıcı şunları yazdı:
"Benim aylık market alışverişim ananas avokado ve türk kahvesi her seferinde ödemeyi yaparken tuhafıma gidiyor en son dayanamadım ben ne aldım da bu fiyat tuttu bu insanlar nasıl geçiniyor dedim kasiyer sizin aldıklarınız zengin işi dedi bugün de avokado alıyoruz diye zengin olduk."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın