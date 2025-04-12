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Avcılar'da Feci Kaza! Metrobüsler Çarpıştı: 10 Kişi Yaralandı

Avcılar'da Feci Kaza! Metrobüsler Çarpıştı: 10 Kişi Yaralandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.04.2025 - 14:00

İstanbul'un Avcılar ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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