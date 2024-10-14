ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti, Yaptığı Eylem ''Hırsızlık'' Suçu Kapsamında Değerlendirildi!

ATM'de unutulan bir banka kartından para çeken kişinin yaptığı eylem 'hırsızlık suçu'' olarak değerlendirildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken sanığa verilen 'hırsızlık' cezasına ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kaynak