ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti, Yaptığı Eylem ''Hırsızlık'' Suçu Kapsamında Değerlendirildi!
ATM'de Unutulan Karttan Para Çekti, Yaptığı Eylem ''Hırsızlık'' Suçu Kapsamında Değerlendirildi!
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unuttu. Arkasındaki sırada bekleyen bir kişi, ATM'de unutulan kartı fark edip kadının hesabından 480 TL çekti.
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ATM'de unuttuğu kartı geri almak için dönen kadın, hesabından izinsiz para çekildiğini fark ettikten sonra durumu yetkililere bildirdi. Kamera kayıtları incelenerek kimliği belirlenen şüpheli hakkında kamu davası açıldı.
ATM'de unutulan karttan para çeken kişinin eylemini "hırsızlık suçu'' kapsamında değerlendiren Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı, Türk Ceza Kanunu’nun 245. maddesine dayanarak cezalandırdı.
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu kapsayan bu madde 3 ila 6 yıl arasında hapis cezasını öngörüyor. Yargıtay 8. Ceza Dairesi de yerel mahkemenin verdiği bu kararı onaylayınca karar kesinleşmiş oldu.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu eylemin daha ağır bir cezayı gerektiren "bilişim suçu" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin itirazı ise reddedildi.
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Gözlerim yaşardı bu ne adalet ? onun yaptıgını savunmuyorum ama devleti dolandıran vergi kaçıran banka hortumlayanlara neden aynı muamele yapılmıyor adaletin... Devamını Gör