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Ateşli Öpücükleriyle Partnerlerini Tutkunun Zirvesine Taşıyan Burçlar

Ateşli Öpücükleriyle Partnerlerini Tutkunun Zirvesine Taşıyan Burçlar

burç
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.02.2024 - 16:03

Burcumuza göre libidomuzun da etkilendiğini söyleyebiliriz.Partnerimize karşı tutkumuz da burcumuza göre değişkenlik gösteriyor. Bizler de partnerine karşı en tutkulu öpücüklerle yaklaşan burçları derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/yirmiucderece/sta...
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Sevgimizi, hislerimizi belli ettiğimiz noktalardan bir tanesi de şüphesiz öpücüklerimiz...

Sevgimizi, hislerimizi belli ettiğimiz noktalardan bir tanesi de şüphesiz öpücüklerimiz...

Kimimiz minik öpücüklerle hislerimizi ifade ederken kimimiz de varlığımızı unutarak tutkuyla sevdiğimize sarılıyoruz.

Kimimiz minik öpücüklerle hislerimizi ifade ederken kimimiz de varlığımızı unutarak tutkuyla sevdiğimize sarılıyoruz.

'23 DERECE' ise yaptığı yaptığı paylaşımla en ateşli öpüşen burçları paylaştı. Gelin en tutkulu burçlara birlikte bakalım...👇

Koç Burcu:

Koç Burcu:

İkizler Burcu:

İkizler Burcu:

Aslan Burcu:

Aslan Burcu:
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Akrep Burcu

Akrep Burcu

Balık Burcu:

Balık Burcu:

Diğer burçların ise kalabalık ortamlarda sevgilerini belli etmek yerine baş başa oldukları zaman göstermeyi tercih ettiği söylendi.

Diğer burçların ise kalabalık ortamlarda sevgilerini belli etmek yerine baş başa oldukları zaman göstermeyi tercih ettiği söylendi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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