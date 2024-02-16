Ateşli Öpücükleriyle Partnerlerini Tutkunun Zirvesine Taşıyan Burçlar
Ateşli Öpücükleriyle Partnerlerini Tutkunun Zirvesine Taşıyan Burçlar
Kaynak: https://twitter.com/yirmiucderece/sta...
Burcumuza göre libidomuzun da etkilendiğini söyleyebiliriz.Partnerimize karşı tutkumuz da burcumuza göre değişkenlik gösteriyor. Bizler de partnerine karşı en tutkulu öpücüklerle yaklaşan burçları derledik.👇
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Sevgimizi, hislerimizi belli ettiğimiz noktalardan bir tanesi de şüphesiz öpücüklerimiz...
Kimimiz minik öpücüklerle hislerimizi ifade ederken kimimiz de varlığımızı unutarak tutkuyla sevdiğimize sarılıyoruz.
Koç Burcu:
İkizler Burcu:
Aslan Burcu:
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Akrep Burcu
Balık Burcu:
Diğer burçların ise kalabalık ortamlarda sevgilerini belli etmek yerine baş başa oldukları zaman göstermeyi tercih ettiği söylendi.
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