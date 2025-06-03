Astrolojik Dönüşüm Ayı: Haziran 2025

5 Haziran - Venüs Boğa Burcunda
Venüs, Boğa burcuna girerek beden, duyular ve öz değer üzerine ilahi düzeni geri kazandırıyor. Bu geçiş, fiziksel bedene dönüş ve işlenmemiş acının serbest bırakılması anlamına geliyor. Eğer sinir sisteminiz düzenlenmiyorsa, vücudunuz kendini güvende hissetmiyorsa, Venüs bu konulara ışık tutacaktır.
8 Haziran - Merkür Yengeç Burcunda
Merkür, Yengeç burcuna girerek iletişimde ruhsal bir derinlik kazandırıyor. Kelimeler titreşiminizle eşleşmeli ve düşünceler kalbinizden geçmeli. Bu süreç, içsel çocuğunuzun dinlediği ve atalarınızın konuştuğu bir zaman dilimi.
9 Haziran – Jüpiter Yengeç Burcunda
Jüpiter, Yengeç burcuna girerek duygusal genişleme ve ataların iyileşmesi döngüsünü başlatıyor. Bu geçiş, kişisel ve sosyal iç sığınağımızı yeniden inşa etme zamanı.
11 Haziran - Yay Dolunayı
Çilek Dolunay, Yay burcunda doğarak gerçeklerin ve vizyonların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu ay, hayatınızda tutkunuzu arttıracak ve gerçeğinizi söylemenize yardımcı olacak bir enerji taşıyor.
13 Haziran - Güneş Meydanı Düğümler
Güneş, karmik eksende bir kare oluşturarak ruhunuzun çağrısıyla aynı hizada olup olmadığınızı sorgulamanıza neden oluyor. Bu geçiş, karmik bir tasfiye sürecini başlatıyor.
15 Haziran - Jüpiter - Satürn Meydanı
Jüpiter ve Satürn arasında oluşan kare, bilinç ve toplumsal yapıda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu enerji, genişleme ve disiplinin bir araya gelmesini sağlıyor.
17 Haziran - Mars Başak Burcunda
Mars, Başak burcuna girerek hareketin dağınık tepkiden kasıtlı iyileştirmeye kaymasını sağlıyor. Bu süreç, hayatınızın her alanında kutsal bakım ve detaylara odaklanma zamanı.
20 Haziran - Gündönümü ve Yengeç Sezonu
Güneş, Yengeç burcuna girerek duygusal güçte bir değişimi işaret ediyor. Bu, mevsimsel bir değişiklikten daha çok, kozmik bir geçiş ayinidir.
25 Haziran - Yengeç Yeni Ay
Yengeç Yeni Ayı, ataların iyileşmesi ve ruhun yeniden doğuşu için bir portal açıyor. Bu süreç, eski aile kalıplarının temizlenmesi ve yeniye yer açılması için bir fırsat sunuyor.
26 Haziran - Merkür Aslan Burcunda
Merkür, Aslan burcuna geçerek yüksek benliğinizin sesini serbest bırakmanızı sağlıyor. Bu, otantik ifadenin ve yaratıcı gücün ortaya çıkması anlamına geliyor.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.