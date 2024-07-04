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Astrolog Uyardı: "4-5-6 Temmuz'da Yaptığınız Şeylere Dikkat Edin, Rüyalarınızı Not Alın!"

Astrolog Uyardı: "4-5-6 Temmuz'da Yaptığınız Şeylere Dikkat Edin, Rüyalarınızı Not Alın!"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 22:43

Bir astrolog, 4-5-6 Temmuz'da yapılan şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca görülecek rüyaların da ipucu niteliğinde olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

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Bir astrolog, 4-5-6 Temmuz'da yapılan şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir astrolog, 4-5-6 Temmuz'da yapılan şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Sonrasında bu durumu ufak bi' örnekle açıkladı👇

Sonrasında bu durumu ufak bi' örnekle açıkladı👇
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👇
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Ayrıca görülecek rüyaların da ipucu niteliğinde olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı...

Ayrıca görülecek rüyaların da ipucu niteliğinde olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı...
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