Astrolog Uyardı: "4-5-6 Temmuz'da Yaptığınız Şeylere Dikkat Edin, Rüyalarınızı Not Alın!"
Astrolog Uyardı: "4-5-6 Temmuz'da Yaptığınız Şeylere Dikkat Edin, Rüyalarınızı Not Alın!"
Bir astrolog, 4-5-6 Temmuz'da yapılan şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca görülecek rüyaların da ipucu niteliğinde olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.
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Bir astrolog, 4-5-6 Temmuz'da yapılan şeylere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.
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Sonrasında bu durumu ufak bi' örnekle açıkladı👇
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Ayrıca görülecek rüyaların da ipucu niteliğinde olabileceğini söyleyerek sözlerini noktaladı...
Peki diğer kullanıcılar bu uyarı hakkında ne düşünüyor?
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