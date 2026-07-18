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Asla YAPMAMAN Gereken 9 Dekorasyon Hatası

etiket Asla YAPMAMAN Gereken 9 Dekorasyon Hatası

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
18.07.2026 - 11:01
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Evimizi güzelleştirelim derken bazen dekorasyon hataları yapabiliyoruz. Lüks ya da pahalı eşyalara gerek kalmadan, doğru dekorasyon taktikleriyle istediğimiz şık görünüme ulaşabiliriz. 

Bunun için dikkat etmeniz gereken dekorasyon hatalarına birlikte bakalım!

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1. Mobilyaları tamamen duvara yaslamak.

1. Mobilyaları tamamen duvara yaslamak.

Odanın daha geniş görüneceğini düşünerek mobilyaları tamamen duvara yaslamak çok büyük bir hata... Özellikle salonda koltukları birkaç santimetre öne çekerek daha samimi bir görünüm elde edebilirsiniz. Mobilyaların arasında nefes alacak boşluklar olmalı!

2. Yanlış boyutta halılar kullanmak.

2. Yanlış boyutta halılar kullanmak.

Küçük bir halı odayı daha küçük gösterir... Oturma odasında halı, koltuklarla uyumlu bir ölçüde olmalı. Halının en azından koltukların ön ayaklarının altına girecek boyutta tercih edilmesi gerekiyor. Küçük halılar odayı parçalı bir şekilde gösterebilir.

3. Aşırı aksesuar kullanmak.

3. Aşırı aksesuar kullanmak.

'Fazlası güzel olur.' düşüncesini bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çok fazla biblo, çerçeve ya da süs eşyasının olması gözü yorar. Gözler sürekli farklı noktalara kaydığı için ortam karmaşık görünür. Bu yüzden sevdiğiniz birkaç parçayı ön plana çıkarmayı deneyin.

4. Sadece tavan lambası kullanmak.

Tek başına tavan lambası yeterli olmaz. Eğer odaya derinlik katmak istiyorsanız farklı ışık kaynaklarını da kullanmalısınız. Mesela lambaderler, masa lambaları ya da aplikler ortama çok yakışabilir. Katmanlı aydınlatma dekorasyonunuzu zenginleştirir.

5. Perdelerin asıldığı yüksekliği doğru ayarlayamamak.

5. Perdelerin asıldığı yüksekliği doğru ayarlayamamak.

Perdeler tavana ne kadar yakın asılırsa o kadar şık görünür. Pencerenin hemen üzerine monte edilen perdeler tavanı daha alçak gösterebilir. Bunların yanı sıra perdelerin yere hafifçe değmesi de zarif bir görünüm sağlar. Çok kısa perdeler ise düzensiz bir görüntü oluşturabilir.

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6. Odaları farklı tarzlarda döşemek.

6. Odaları farklı tarzlarda döşemek.

Bir oda modern, diğer oda klasik olursa bütünlük bozulabilir. Evin genelinde ortak bir dekorasyon dili oluşturmak şıklığı artırır. Her odanın tabii ki farklı bir karakteri olabilir. Fakat birbirlerini tamamlamalarına izin vermelisiniz!

7. Bitki kullanmamak.

Canlı bitkilerin olduğu yerde enerji de olur... Odada küçük bir saksı bitkisinin olması bile ortamın havasını değiştirebilir. Ayrıca doğal yeşil tonları dekorasyona ayrı bir hava katar. Tabii ki bitkileri sadece süs olarak görmemeliyiz. Evi daha sıcak hissettirmeye de yardımcı olurlar!

8. Kabloları ortada bırakmak.

8. Kabloları ortada bırakmak.

Dağınık kablolar, dekorasyon ne kadar şık olursa olsun ortamı kötü gösterir. Televizyon ünitesinin ya da çalışma masasının altından görünen kablolar hoş bir görüntü oluşturmaz. Bu yüzden kablo düzenleyiciler kullanarak sorunu kolayca çözebilirsiniz.

9. Duvarları boş bırakmak.

9. Duvarları boş bırakmak.

Duvarlar tamamen boş olduğunda eksik bir görüntü oluşabilir. Elbette duvarların her tarafını doldurmalısınız demiyoruz. Fakat bir tablo, ayna ya da raf ile daha dengeli bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca böylece kişisel dokunuşlarınızı da dekorasyona eklemiş olursunuz.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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