Asla YAPMAMAN Gereken 9 Dekorasyon Hatası
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Evimizi güzelleştirelim derken bazen dekorasyon hataları yapabiliyoruz. Lüks ya da pahalı eşyalara gerek kalmadan, doğru dekorasyon taktikleriyle istediğimiz şık görünüme ulaşabiliriz.
Bunun için dikkat etmeniz gereken dekorasyon hatalarına birlikte bakalım!
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1. Mobilyaları tamamen duvara yaslamak.
2. Yanlış boyutta halılar kullanmak.
3. Aşırı aksesuar kullanmak.
4. Sadece tavan lambası kullanmak.
5. Perdelerin asıldığı yüksekliği doğru ayarlayamamak.
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6. Odaları farklı tarzlarda döşemek.
7. Bitki kullanmamak.
8. Kabloları ortada bırakmak.
9. Duvarları boş bırakmak.
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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