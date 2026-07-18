Asla YAPMAMAN Gereken 9 Dekorasyon Hatası

Canlı bitkilerin olduğu yerde enerji de olur... Odada küçük bir saksı bitkisinin olması bile ortamın havasını değiştirebilir. Ayrıca doğal yeşil tonları dekorasyona ayrı bir hava katar. Tabii ki bitkileri sadece süs olarak görmemeliyiz. Evi daha sıcak hissettirmeye de yardımcı olurlar!