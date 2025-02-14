Aşka Gelen Subaşı'dan Aslı Enver'in Sevgililer Günü Hediyesine 14 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Aşka Gelen Subaşı'dan Aslı Enver'in Sevgililer Günü Hediyesine 14 Şubat'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Nazlı Sabancı
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Şevval Şahin
Aslı Enver
Hazal Subaşı
Oğulcan Engin
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Zeynep Bastık
Esra Erol
Yasemin Allen
Yasemin Şefkatli
Arzu Sabancı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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