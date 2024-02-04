Aşk Uğruna Farklı Ülkelere Taşınmış Kişilerin Yaşadıkları Birbirinden Farklı 15 Olay
Aşk Uğruna Farklı Ülkelere Taşınmış Kişilerin Yaşadıkları Birbirinden Farklı 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LongDistance...
Aşkın peşinden farklı ülkelere göç etmiş bireylerin karşılaştığı 15 çarpıcı durum, hayatlarında nasıl yeni bir sayfa açtığını gözler önüne seriyor. Bu kişilerin yaşadığı deneyimler, aşkın sınırları aşan gücünü ve farklı kültürlere adapte olma sürecindeki zorlukları ve kazanımları anlatıyor.
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1. "Hem heyecanlıydım, hem de endişeli çünkü bir süre boyunca bütün finansal yükün üzerimde olacağını biliyordum."
2. "Sevgilimle beraber olmak için Kanada'dan Almanya'ya taşındım ve her şeyin çok zor olduğunu söylemem lazım."
3. "Kimseyi üzmek istemem ama benim partnerim geldikten kısa bir süre sonra hiç uyumlu olmadığımızı fark ettik ve her şey boşuna oldu."
4. "Travmalarımı geride bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için iyi bir fırsat oldu."
5. "Yaklaşık 6 yıl önce sevgilim için Amerika'dan Avustralya'ya taşındım."
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6. "Kısa bir süre önce sevgilim için İrlanda'ya taşındım ve şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor."
7. "Partnerim için Amerika'dan İngiltere'ye taşındım ama açıkcası pişman olduğumu söylemem lazım."
8. "Amerika'dan Almanya'ya taşındım ve şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor!"
9. "İngiltere'den Amerika'ya taşındım ama taşınmadan önce uzun bir süre denemeler yapmıştık."
10. "Partnerim için Japonya'ya taşındım ve dil bir sorun olsa da, hayatın iyi gittiğini söylemem lazım."
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11. "Mümkün olsa onun benim ülkeme gelmesini isterdim ama onun yaşadığı ülkeye taşınmak çok daha kolaydı."
12. "Amerika'dan Kanada'ya taşındım ve önce 6 aylık çıktık ve sonrasında evlendik. 3 yıl sonra vize sorunlarından Amerika'ya dönmem gerekti ama şimdi tekrar Kanada'dayım."
13. "Her ne kadar taşındıktan sonraki hayatımı sevsem de, ailemi özlediğimi söylemem lazım."
14. "Benim için en büyük sorun yemek oldu."
15. "Her şey çok güzel gidiyor ve kesinlikle aşık olan herkesin bu riski almasını tavsiye ediyorum."
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