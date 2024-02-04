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Aşk Uğruna Farklı Ülkelere Taşınmış Kişilerin Yaşadıkları Birbirinden Farklı 15 Olay

Aşk Uğruna Farklı Ülkelere Taşınmış Kişilerin Yaşadıkları Birbirinden Farklı 15 Olay

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 10:01

Aşkın peşinden farklı ülkelere göç etmiş bireylerin karşılaştığı 15 çarpıcı durum, hayatlarında nasıl yeni bir sayfa açtığını gözler önüne seriyor. Bu kişilerin yaşadığı deneyimler, aşkın sınırları aşan gücünü ve farklı kültürlere adapte olma sürecindeki zorlukları ve kazanımları anlatıyor.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/LongDistance...
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1. "Hem heyecanlıydım, hem de endişeli çünkü bir süre boyunca bütün finansal yükün üzerimde olacağını biliyordum."

1. "Hem heyecanlıydım, hem de endişeli çünkü bir süre boyunca bütün finansal yükün üzerimde olacağını biliyordum."

'Ayrıca burada yeteri kadar sosyalleşebileceğinden ve arkadaş bulabileceğinden emin olmak istedim. Ama her şeyin çok güzel gittiğini söylemem lazım.'

2. "Sevgilimle beraber olmak için Kanada'dan Almanya'ya taşındım ve her şeyin çok zor olduğunu söylemem lazım."

2. "Sevgilimle beraber olmak için Kanada'dan Almanya'ya taşındım ve her şeyin çok zor olduğunu söylemem lazım."

'Almanca bilmiyordum ve dil bilmiyorken yaşamak ve iş bulmak çok zordu. Ayrıca fazla arkadaş da yapamadım ama seçimlerimden pişman değilim.'

3. "Kimseyi üzmek istemem ama benim partnerim geldikten kısa bir süre sonra hiç uyumlu olmadığımızı fark ettik ve her şey boşuna oldu."

3. "Kimseyi üzmek istemem ama benim partnerim geldikten kısa bir süre sonra hiç uyumlu olmadığımızı fark ettik ve her şey boşuna oldu."

'Başka bir ülkeye taşınmadan önce uzunca bir düşünmenizi isterim.'

4. "Travmalarımı geride bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için iyi bir fırsat oldu."

4. "Travmalarımı geride bırakmak ve yeni bir hayata başlamak için iyi bir fırsat oldu."

'Şu anlık her şey çok iyi gidiyor.'

5. "Yaklaşık 6 yıl önce sevgilim için Amerika'dan Avustralya'ya taşındım."

5. "Yaklaşık 6 yıl önce sevgilim için Amerika'dan Avustralya'ya taşındım."

'Açıkcası tamamiyle alışmam 6 yılımı aldı ve daha yeni yeni buraları tanıyor gibi hissediyorum. Ayrıca arkadaş edinmek de çok zor oldu. Tavsiye verecek olsam, öncelikle iş bulmanızı, sosyalleşmenizi ve bolca gezmenizi söylerdim.'

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6. "Kısa bir süre önce sevgilim için İrlanda'ya taşındım ve şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor."

6. "Kısa bir süre önce sevgilim için İrlanda'ya taşındım ve şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor."

'Fırsat buldukça şehri geziyorum ve her yer çok güzel. Ayrıca kocamın arkadaşları bana karşı çok nazikler.'

7. "Partnerim için Amerika'dan İngiltere'ye taşındım ama açıkcası pişman olduğumu söylemem lazım."

7. "Partnerim için Amerika'dan İngiltere'ye taşındım ama açıkcası pişman olduğumu söylemem lazım."

'Güzel bir işim olsa da, Amerika'da olduğum kadar yüksek bir pozisyonda değilim. Ayrıca partnerimin doğru kişi olmadığını fark ettim ve ayrıldık. 7 yıl sonra artık kendimi burada sıkışmış gibi hissediyorum.'

8. "Amerika'dan Almanya'ya taşındım ve şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor!"

8. "Amerika'dan Almanya'ya taşındım ve şu ana kadar her şey mükemmel gidiyor!"

'Partnerim her konuda bana yardımcı oluyor ve yavaş yavaş buradaki hayatıma alıştığımı hissediyorum.'

9. "İngiltere'den Amerika'ya taşındım ama taşınmadan önce uzun bir süre denemeler yapmıştık."

9. "İngiltere'den Amerika'ya taşındım ama taşınmadan önce uzun bir süre denemeler yapmıştık."

'Ayrıca ilk geldiğimde kendi evimi tutarak sevgilimle hemen yaşamaya başlamadım. Böylece kendi hayatımı kuracak fırsatım oldu.'

10. "Partnerim için Japonya'ya taşındım ve dil bir sorun olsa da, hayatın iyi gittiğini söylemem lazım."

10. "Partnerim için Japonya'ya taşındım ve dil bir sorun olsa da, hayatın iyi gittiğini söylemem lazım."

'Açıkcası Japonya'da arkadaş bulmak kolay değil ama partnerim sürekli benimle olduğu için büyük bir eksikliğini de hissetmiyorum.'

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11. "Mümkün olsa onun benim ülkeme gelmesini isterdim ama onun yaşadığı ülkeye taşınmak çok daha kolaydı."

11. "Mümkün olsa onun benim ülkeme gelmesini isterdim ama onun yaşadığı ülkeye taşınmak çok daha kolaydı."

'Ama pişman olmadığımı söylemem lazım. Beraber evimiz, köpeğimiz ve çocuklarımız var.'

12. "Amerika'dan Kanada'ya taşındım ve önce 6 aylık çıktık ve sonrasında evlendik. 3 yıl sonra vize sorunlarından Amerika'ya dönmem gerekti ama şimdi tekrar Kanada'dayım."

12. "Amerika'dan Kanada'ya taşındım ve önce 6 aylık çıktık ve sonrasında evlendik. 3 yıl sonra vize sorunlarından Amerika'ya dönmem gerekti ama şimdi tekrar Kanada'dayım."

'Vize dışında her şeyin mükemmel olduğunu söylemem lazım.'

13. "Her ne kadar taşındıktan sonraki hayatımı sevsem de, ailemi özlediğimi söylemem lazım."

13. "Her ne kadar taşındıktan sonraki hayatımı sevsem de, ailemi özlediğimi söylemem lazım."

'Başlarda sadece onunla zaman geçiriyordum çünkü tanıdığım kimse yoktu. Tavsiye verecek olsam, hemen bir iş bulmanızı ve arkadaş edinmenizi söylerdim. Kesinlikle yardımcı oluyorlar.'

14. "Benim için en büyük sorun yemek oldu."

14. "Benim için en büyük sorun yemek oldu."

'Ne olursa olsun ülkemdeki yemekleri özlüyorum ve buraya geleli 15 kilo verdim bile.'

15. "Her şey çok güzel gidiyor ve kesinlikle aşık olan herkesin bu riski almasını tavsiye ediyorum."

15. "Her şey çok güzel gidiyor ve kesinlikle aşık olan herkesin bu riski almasını tavsiye ediyorum."

'En kötü ihtimalle farklı bir ülkeyi ve kültürü tatmış olacaksınız. Hayat kısa!'

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