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Aşk Hikayesiyle Bizleri Kendine Hayran Bırakan 10 Ünlü Çift

etiket Aşk Hikayesiyle Bizleri Kendine Hayran Bırakan 10 Ünlü Çift

Well Ok Then
Well Ok Then - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 22:01

Yaşadıkları aşk ile bizleri kendine hayran bırakan 10 ünlü çifti sizler için derledik. 

Keyifli okumalar! 

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1. Can Bonomo ve Öykü Karayel!

1. Can Bonomo ve Öykü Karayel!

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in tanışma hikayesi, 'Gülbeyaz' dizisinin setine dayanıyor. İkilinin birbirleriyle tanışmaları, sette geçirdikleri zamanla birlikte kısa sürede dostluğa dönüştü. Zaman içinde bu dostluk, derin bir aşka evrildi. Can Bonomo ve Öykü Karayel, birbirlerine olan sevgilerini 2018 yılında evlenerek taçlandırdılar ve o günden beri birlikte mutlu bir yaşam sürdürüyorlar. Çift, hem kariyerlerindeki başarıları hem de samimi paylaşımlarıyla hepimizin gönlünde taht kurmuş durumda.

2. Emily Blunt ve John Krasinski!

2. Emily Blunt ve John Krasinski!

Emily Blunt ve John Krasinski, 2008 yılında bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. İkilinin tanışma hikayesi, John'un, Emily'nin performansına hayran kaldığı bir günle başladı. Zaman içinde iş ortakları ve en iyi arkadaşları haline gelen çift, 2010 yılında romantik bir şekilde ilişkilerine başladılar. 2018 yılında, birbirlerine olan sevgilerini bir ömür boyu sürecek bir birliktelikle taçlandırarak evlendiler. Emily Blunt ve John Krasinski, Hollywood'un en sevilen ve uyumlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor, hem özel hayatlarında hem de iş birliklerinde birbirlerine destek oluyorlar.

3. Barış Arduç ve Gupse Özay!

3. Barış Arduç ve Gupse Özay!

Barış Arduç ve Gupse Özay, Türk televizyon ve sinema sektörünün sevilen isimleri olarak tanıştılar. İkilinin yolları, Gupse Özay'ın başrolünde olduğu 'Delibal' filminin çekimleri sırasında kesişti. Sette başlayan dostlukları, zamanla romantik bir ilişkiye evrildi. Gupse Özay ve Barış Arduç, birbirlerine olan duygularını kameralardan ve medyadan uzak tutarak, özel bir ilişki sürdürdüler. Çift, 2020 yılında sürpriz bir şekilde evlenerek hayatlarını birleştirdi. Samimi paylaşımları ve birbirlerine duydukları sevgiyle Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri haline geldiler.

4. Blake Lively ve Ryan Reynolds!

4. Blake Lively ve Ryan Reynolds!

Blake Lively ve Ryan Reynolds, 2010 yılında tanıştıkları film seti sayesinde romantik bir ilişkiye adım attılar. İkilinin aşkı, 'Green Lantern' filminin çekimleri sırasında filizlendi. Zaman içinde samimi bir dostluktan romantik bir birlikteliğe dönüşen ilişkileri, 2012 yılında sürpriz bir düğünle taçlandı. Reynolds ve Lively, özel hayatlarını medyadan uzak yaşamayı tercih ederek, birbirlerine olan sevgilerini ve espri anlayışlarını kamuoyuyla paylaşarak Hollywood'un en sevilen çiftlerinden biri haline geldiler.

5. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ!

5. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, her ne kadar Aşk-ı Memnu setinde tanışmış olsa da ilişkileri Kurt Seyit ve Şura dizisinde başladı. Kısa bir süre içinde birbirlerine duydukları derin sevgiyle bağlanan çift, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kamuoyundan uzak ve özel bir hayat sürerek birlikte geçirdikleri yıllarda birbirlerine destek olmayı sürdürüyorlar, bu da onları Türkiye'nin en sevilen çiftlerinden biri haline getiriyor.

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6. Kenan Doğulu ve Beren Saat!

6. Kenan Doğulu ve Beren Saat!

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in aşk hikayesi, ortak arkadaşları aracılığıyla başladı. Uzun süreli bir dostluktan romantik bir ilişkiye evrilen çift, samimi paylaşımları ve birbirlerine duydukları derin sevgi ile dikkat çekti. Kenan Doğulu ve Beren Saat, 2014 yılında dünyaevine girdiler ve o zamandan beri birlikte sürdürdükleri özel hayatları ve kariyerlerindeki başarılarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri olarak tanımlandılar.

7. Tom Hardy ve Charlotte Riley!

7. Tom Hardy ve Charlotte Riley!

Tom Hardy ve Charlotte Riley, İngiliz aktörler olarak tanınan bir çift. İkilinin tanışma hikayesi, 2009 yılında 'Wuthering Heights' adlı dizinin setinde başladı. Riley, Heathcliff'i canlandırdığı bu projede Hardy'nin partneriydi. Set arkasında başlayan dostlukları, zamanla romantik bir ilişkiye evrildi. 2010 yılında nişanlanan çift, 2014 yılında gizlice evlenerek birbirlerine olan bağlılıklarını resmileştirdi. Tom Hardy ve Charlotte Riley, hem iş birliği yaptıkları projelerde hem de özel hayatlarında birbirlerine olan sevgileriyle biliniyor ve medyadan uzak bir şekilde özel bir yaşam sürmeyi tercih ediyorlar.

8. Hazal Kaya ve Ali Atay!

8. Hazal Kaya ve Ali Atay!

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın aşk hikayesi, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. İkilinin tanışması, 2018 yılında 'Bizim Hikaye' dizisinin setinde gerçekleşti. Hazal Kaya'nın başrolünü üstlendiği dizide, Ali Atay da konuk oyuncu olarak yer aldı. Sette başlayan bu iş birliği, kısa sürede samimi bir dostluğa dönüştü ve zamanla romantik bir ilişkiye evrildi. Hazal Kaya ve Ali Atay, 2019 yılında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Çift, sosyal medyada ve özel hayatlarında birbirlerine olan sevgilerini samimiyetle paylaşarak Türkiye'nin sevilen çiftlerinden biri haline geldi.

9. Victoria Beckham ve David Beckham!

9. Victoria Beckham ve David Beckham!

Victoria Beckham ve David Beckham, İngiliz pop müziği ikonu Spice Girls'ün eski üyesi ve futbol efsanesi olarak tanınan bir çifttir. İkili, 1997 yılında Manchester United futbol takımının maçında tanıştılar. Victoria, o dönemde müzik kariyerinin zirvesindeyken, David ise futbol kariyerine yükseliyordu. İlk tanışmalarından kısa bir süre sonra, medyanın da yoğun ilgisiyle romantik bir ilişkiye başladılar. 1999 yılında dünyaevine giren çift, dört çocuklarıyla mutlu bir aile hayatı sürdürerek hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında birbirlerine destek oldular. Beckham çifti, stil, spor ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünya çapında ikon haline gelmiştir.

10. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram!

10. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram!

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın dillere destan aşkının hikayesi Kiraz mevsimi dizisi setinde tanışmaları ile başladı. 2016 yılında dünya evine giren çift, şimdilerde 'Noluyo ya!' adlı Youtube kanalında eğlenceli video içerikler üretiyorlar. Birbirlerine olan aşkları ise herkesi hayran bırakan cinsten.

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