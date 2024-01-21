Aşk Hikayesiyle Bizleri Kendine Hayran Bırakan 10 Ünlü Çift
Aşk Hikayesiyle Bizleri Kendine Hayran Bırakan 10 Ünlü Çift
Yaşadıkları aşk ile bizleri kendine hayran bırakan 10 ünlü çifti sizler için derledik.
Keyifli okumalar!
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1. Can Bonomo ve Öykü Karayel!
2. Emily Blunt ve John Krasinski!
3. Barış Arduç ve Gupse Özay!
4. Blake Lively ve Ryan Reynolds!
5. Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ!
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6. Kenan Doğulu ve Beren Saat!
7. Tom Hardy ve Charlotte Riley!
8. Hazal Kaya ve Ali Atay!
9. Victoria Beckham ve David Beckham!
10. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram!
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