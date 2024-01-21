Aşk Hikayesiyle Bizleri Kendine Hayran Bırakan 10 Ünlü Çift

Emily Blunt ve John Krasinski, 2008 yılında bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. İkilinin tanışma hikayesi, John'un, Emily'nin performansına hayran kaldığı bir günle başladı. Zaman içinde iş ortakları ve en iyi arkadaşları haline gelen çift, 2010 yılında romantik bir şekilde ilişkilerine başladılar. 2018 yılında, birbirlerine olan sevgilerini bir ömür boyu sürecek bir birliktelikle taçlandırarak evlendiler. Emily Blunt ve John Krasinski, Hollywood'un en sevilen ve uyumlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor, hem özel hayatlarında hem de iş birliklerinde birbirlerine destek oluyorlar.