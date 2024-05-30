Asgari Ücrette Ara Zam Tartışması Bitmiyor: Temmuzda Zam İçin Devlet Bahçeli'nin Açıklaması Dikkat Çekti

2024 yılı zam görüşmeleri başladığında Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 'tek zam' açıklamasıyla gündeme yerleşmişti. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı ise sadece asgari ücretliler değil milyonlar çalışan tarafından da takip ediliyor. Enflasyonda yükselişin sürmesi, eriyen maaşlarla ara zammı gündemden düşürmüyor. Siyasilerin açıklamaları da bu ortamda öne çıkıyor.