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Asgari Ücrette Ara Zam Tartışması Bitmiyor: Temmuzda Zam İçin Devlet Bahçeli'nin Açıklaması Dikkat Çekti

Asgari Ücrette Ara Zam Tartışması Bitmiyor: Temmuzda Zam İçin Devlet Bahçeli'nin Açıklaması Dikkat Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.05.2024 - 11:24

2024 yılı zam görüşmeleri başladığında Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 'tek zam' açıklamasıyla gündeme yerleşmişti. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı ise sadece asgari ücretliler değil milyonlar çalışan tarafından da takip ediliyor. Enflasyonda yükselişin sürmesi, eriyen maaşlarla ara zammı gündemden düşürmüyor. Siyasilerin açıklamaları da bu ortamda öne çıkıyor.   

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyor.

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyor.

Geçen yıllarda asgari ücrete yılda 2 kez yapılmasıyla beraber bu yılda enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi ara zam beklentisini canlı tutuyor. 

Temmuz ayında memur ve emekliler, 6 aylık enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Asgari ücretli çalışanlar kadar, zammı baz alarak maaşlarına artış bekleyen milyonlarca kişi de ikinci zam haberini yakından izliyor.

"Tek zam"

"Tek zam"

Temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonu memur ve emeklilerin zam oranını belirlerken, 2024 yılı asgari ücret görüşmelerinde Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete 'tek zam' olacağını söylemişti. 

Sonrasında da Işıkhan, asgari ücrete ara zamla ilgili açıklamalarına devam etmişti.

"Aynı düşüncemizi koruyoruz."

"Aynı düşüncemizi koruyoruz."

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda 'Ara zam gündemde yok. Daha önce de soruldu bu soru. Aynı düşüncemizi koruyoruz. Enflasyonla ilgili gelen verilerimiz çok güzel' demişti.

"Teklif gelirse biz de gerekli katkıları yaparız."

"Teklif gelirse biz de gerekli katkıları yaparız."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de asgari ücrete ara zam konusunda gelen soruya verdiği yanıtta 'Asgari ücretle muhatap olanların refah seviyesini yükseltmek bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olmalıdır. Buna benzer bir teklif gelirse biz de gerekli katkıları yaparız' dedi.

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Bozkurt

Devlet Bahçeli asgari ücretin ne olduğunu biliyor mu bir kere? Bu başlı başına bir tartışma konusu.

Siz insanların sorunu ne

Bu adam Türk milliyetçisi değil NATO milliyetçisidir. Türkiye’nin ayağındaki prangalardan biridir.

SERKAN ERASLAN

Farkı cebinden mi verecek acaba.