Asgari Ücrette Ara Zam Tartışması Bitmiyor: Temmuzda Zam İçin Devlet Bahçeli'nin Açıklaması Dikkat Çekti
Asgari Ücrette Ara Zam Tartışması Bitmiyor: Temmuzda Zam İçin Devlet Bahçeli'nin Açıklaması Dikkat Çekti
2024 yılı zam görüşmeleri başladığında Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, 'tek zam' açıklamasıyla gündeme yerleşmişti. Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılıp yapılmayacağı ise sadece asgari ücretliler değil milyonlar çalışan tarafından da takip ediliyor. Enflasyonda yükselişin sürmesi, eriyen maaşlarla ara zammı gündemden düşürmüyor. Siyasilerin açıklamaları da bu ortamda öne çıkıyor.
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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılmasını bekliyor.
"Tek zam"
"Aynı düşüncemizi koruyoruz."
"Teklif gelirse biz de gerekli katkıları yaparız."
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Devlet Bahçeli asgari ücretin ne olduğunu biliyor mu bir kere? Bu başlı başına bir tartışma konusu.
Bu adam Türk milliyetçisi değil NATO milliyetçisidir. Türkiye’nin ayağındaki prangalardan biridir.
Farkı cebinden mi verecek acaba.