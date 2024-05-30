Asal Araştırma'dan "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi: İşte Anket Sonuçları
Asal Araştırma'dan "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi: İşte Anket Sonuçları
Asal Araştırma, 'Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?' anketinin sonuçlarını açıkladı.
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Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.
Yurttaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP %31.5
AK Parti %30.6
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MHP %10.1
DEM Parti %9.6
Yeniden Refah %5.7
İYİ Parti %3.9
Zafer Partisi %3.2
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Türkiye İşçi Partisi %1.6
Diğer %3.8
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Sanki birkaç aya seçim var amk anlamsız bu tarz araştırmaların yapılması. Sonuçlardan anlaşılan tek şey öpülmeye doymayan %30 olduğu tabi bu sadece görünen/k... Devamını Gör
Bu kadar Stockholm sendromlunun olduğu yerde erken seçim konuşuluyor üstelik. Çok şükür gündemi meşgul etmiyor.
Burada kilit parti MHP'dir. MHP'nin %10 alabildiği bir ülkede sağ duyulu, nitelikli seçmen eksiğinin bariz ortada olduğu bir gerçek. Bu yüzden cehaletin örgü... Devamını Gör
Anketinizi sevsinler. Nerde yapılmış? Kaç kişiyle yapılmış? Ne tür modellerle yapılmış?(eğitimli-eğitimsiz,yobaz-aydın vs) Hiç biri bilinmiyor. Bu arada ASAL... Devamını Gör