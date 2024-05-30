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Asal Araştırma'dan "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi: İşte Anket Sonuçları

Asal Araştırma'dan "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" Anketi: İşte Anket Sonuçları

AK Parti anket seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 09:28

Asal Araştırma, 'Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?' anketinin sonuçlarını açıkladı. 

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Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Asal Araştırma'nın 24-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı.

Yurttaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yurttaşlara, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok/yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:

CHP %31.5

CHP %31.5

AK Parti %30.6

AK Parti %30.6
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MHP %10.1

MHP %10.1

DEM Parti %9.6

DEM Parti %9.6

Yeniden Refah %5.7

Yeniden Refah %5.7

İYİ Parti %3.9

İYİ Parti %3.9

Zafer Partisi %3.2

Zafer Partisi %3.2
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Türkiye İşçi Partisi %1.6

Türkiye İşçi Partisi %1.6

Diğer %3.8

Diğer %3.8
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mamamia

Sanki birkaç aya seçim var amk anlamsız bu tarz araştırmaların yapılması. Sonuçlardan anlaşılan tek şey öpülmeye doymayan %30 olduğu tabi bu sadece görünen/k... Devamını Gör

Bozkurt

Bu kadar Stockholm sendromlunun olduğu yerde erken seçim konuşuluyor üstelik. Çok şükür gündemi meşgul etmiyor.

Bozkurt

Burada kilit parti MHP'dir. MHP'nin %10 alabildiği bir ülkede sağ duyulu, nitelikli seçmen eksiğinin bariz ortada olduğu bir gerçek. Bu yüzden cehaletin örgü... Devamını Gör

Siz insanların sorunu ne

Anketinizi sevsinler. Nerde yapılmış? Kaç kişiyle yapılmış? Ne tür modellerle yapılmış?(eğitimli-eğitimsiz,yobaz-aydın vs) Hiç biri bilinmiyor. Bu arada ASAL... Devamını Gör