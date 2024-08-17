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Artvin’in İlçelerinden Aşk Pişisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Artvin’in İlçelerinden Aşk Pişisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 18:00

Haftanın en sevileni Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter aleminde mizahşörlüğünü konuşturmuş, kimler viral olmuş? 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım 👇

Hazırsanız başlayalım 👇
twitter.com

Arda Güler mizahı bitmiyor 👇

Arda Güler mizahı bitmiyor 👇
twitter.com

nE?

nE?
twitter.com

Sesi bilenler gülüyor, bilmeyenler bu ne diyor 👇

Sesi bilenler gülüyor, bilmeyenler bu ne diyor 👇
twitter.com

Sizce?

Sizce?
twitter.com
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Bayıldık bu latteye!!!

Bayıldık bu latteye!!!
twitter.com

Diyosunuz?

Diyosunuz?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aldık, kabul ettik, 777 🤲

Aldık, kabul ettik, 777 🤲
twitter.com

Yarın görüşmek üzere 👋🏻

Yarın görüşmek üzere 👋🏻
twitter.com

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black.black

Demek ki neymiş, perküsyonla karpuz seçmiyormuşuz 🤣

Sabiha Düzgören

o evliliği okuyunca evlilikten yeniden soğudum teşekkürler 🥺

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