Artvin’in İlçelerinden Aşk Pişisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Artvin’in İlçelerinden Aşk Pişisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en sevileni Cumartesi gününde bakalım kimler Twitter aleminde mizahşörlüğünü konuşturmuş, kimler viral olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım 👇
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Arda Güler mizahı bitmiyor 👇
nE?
Sesi bilenler gülüyor, bilmeyenler bu ne diyor 👇
Sizce?
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Bayıldık bu latteye!!!
Diyosunuz?
👇
Aldık, kabul ettik, 777 🤲
Yarın görüşmek üzere 👋🏻
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Demek ki neymiş, perküsyonla karpuz seçmiyormuşuz 🤣
o evliliği okuyunca evlilikten yeniden soğudum teşekkürler 🥺
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