Arşivden Çıktı: A Haber’in, AK Parti’ye Transfer Olan Seyithan İzsiz Haberi Gündem Oldu
Arşivden Çıktı: A Haber’in, AK Parti’ye Transfer Olan Seyithan İzsiz Haberi Gündem Oldu
A Haber’in, İyi Parti’den istifa ettikten sonra bugün AK Parti’ye katılan Seyithan İzsiz için 1 yıl önce 'Meral Akşener'in 3 milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz” haberi yaptığı ortaya çıktı.
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AK Parti, bugün 23’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapmasında partiye yeni transfer olan siyasileri tanıttı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da rozet taktığı Seyithan İzsiz için A Haber’de 1 yıl önce yapılan haber ise gündem oldu.
A Haber’in “İYİ Parti'de skandal" başlığıyla yayınladığı haberde "Meral Akşener'in 3 milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullanmış.
İzsiz, "Yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum" demişti..
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