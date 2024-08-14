Arşivden Çıktı: A Haber’in, AK Parti’ye Transfer Olan Seyithan İzsiz Haberi Gündem Oldu

A Haber’in, İyi Parti’den istifa ettikten sonra bugün AK Parti’ye katılan Seyithan İzsiz için 1 yıl önce 'Meral Akşener'in 3 milyon dolara vekillik sattığı kişi Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz” haberi yaptığı ortaya çıktı.