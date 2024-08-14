AK Parti’nin Vekil ve Başkan Transferleri İçin İddia: “Operasyonun Bütçesi 500 Milyon Lira”
AK Parti’nin Vekil ve Başkan Transferleri İçin İddia: “Operasyonun Bütçesi 500 Milyon Lira”
AK Parti, İYİ Parti’den seçime girerek kazanan iki milletvekili ve çoğunluğu Yeniden Refah Partisi’nden toplam 13 belediye başkanını düzenlediği törenle partiye katmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti saflarına katılan siyasilere rozetlerini törenle takmıştı. Eski CHP Milletvekili Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ise AK Parti’nin düzenlediği “transfer operasyonu” için ilginç bir iddia ortaya attı.
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AK Parti, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden tarihinde ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti olmuştu.
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Bugün partinin 23’üncü yıl dönümü etkilinlerinde, AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri de tanıtıldı.
Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay ise TELE 1’de katıldığı programda AK Parti’nin yaptığı transfer için 15 milyon dolar (500 milyon TL) bütçe ayırdığını iddia etti.
“Böyle bir ortamda AK Parti’ye geçmek için ya kişisel olarak istikbalinizi düşünüyorsunuz demektir, ya da Ak Parti’ye geçmekten başka çareniz kalmamış demektir. Yani her yöntem kullanılarak. Ankara’da AK Parti’nin bu tür transferler için en az 500 milyon lira ayırdığı konuşuluyor.”
Mustafa Balbay'ın iddiası 👇
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