Arnavutluk Yeni Bir İslami Devlet Kurmayı Planlıyor: Alkol Yasağı Yok, Kadınlar İstedikleri Gibi Giyinebilecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da, 13. yüzyılda Türkiye'de kurulmuş bir Şii Sufi tarikatı olan Bektaşi Tarikatı'nın dini anlayışıyla yönetilecek İslami bir yeni devlet planlarından bahsetti.

Başbakan Edi Rama, kurulacak devletçik ile 'dini hoşgörüyü teşvik etmek' istediğini söyledi. Kurulacak yeni devlette alkol yasağı olmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek.