Arnavutluk Yeni Bir İslami Devlet Kurmayı Planlıyor: Alkol Yasağı Yok, Kadınlar İstedikleri Gibi Giyinebilecek
Arnavutluk Yeni Bir İslami Devlet Kurmayı Planlıyor: Alkol Yasağı Yok, Kadınlar İstedikleri Gibi Giyinebilecek
Kaynak: https://tr.euronews.com/my-europe/202...
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da, 13. yüzyılda Türkiye'de kurulmuş bir Şii Sufi tarikatı olan Bektaşi Tarikatı'nın dini anlayışıyla yönetilecek İslami bir yeni devlet planlarından bahsetti.
Başbakan Edi Rama, kurulacak devletçik ile 'dini hoşgörüyü teşvik etmek' istediğini söyledi. Kurulacak yeni devlette alkol yasağı olmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek.
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New York Times’ta yer alan habere göre; Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da, 13. yüzyılda Türkiye'de kurulmuş bir Şii Sufi tarikatı olan Bektaşi Tarikatı'nın dini anlayışıyla yönetilecek egemen bir mikro devlet planlarını açıklayacak.
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Her şey planlandığı gibi giderse, "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti", Vatikan Şehri'nin sadece dörtte biri büyüklüğünde, dünyanın en küçük devleti olacak. On hektarlık bu toprak parçasının kendi yönetimi, pasaportları ve sınırları olacak.
Dini hoşgörü anlayışı üzerine kurulacak olan yeni devlette alkol yasağı olmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve Bektaşi Tarikatı'nın hoşgörülü uygulamalarını yansıtacak şekilde, hiçbir yaşam tarzı kuralı koymayacak.
Rama, yeni devletin amacının "Arnavutluk'un gurur duyduğu İslam'ın hoşgörülü bir versiyonunu" teşvik etmek olduğunu söyledi. Rama, New York Times'a verdiği demeçte "Asla hafife almamamız gereken dini hoşgörü hazinesine sahip çıkmalıyız" ifadelerini kullandı.
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